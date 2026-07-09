- La inteligencia artificial ya tiene sus dos favoritas para disputar la gran final del torneo de selecciones

Consultamos a ChatGPT, Claude y Gemini para conocer qué equipos tienen más opciones de pelear por el título y las tres coincidieron en su pronóstico

Solo faltan algunos días para conocer al nuevo campeón del gran torneo internacional de selecciones de 2026. Ha sido una competencia extenuante y llena de emociones, una en la que la suerte se ha convertido en la aliada de quienes no siguen el fútbol con frecuencia. Sin embargo, a estas alturas del campeonato las cosas han cambiado. La lucha por un cupo en la final es mucho más exigente y las selecciones que siguen en carrera dejan todo en la cancha con el objetivo de levantar el trofeo.

Predecir cuáles serán las finalistas parece una tarea imposible. Sin embargo, hoy existen herramientas capaces de analizar millones de datos y ofrecer un panorama mucho más claro.

En Las2orillas consultamos varios modelos de inteligencia artificial para que, a partir de estadísticas, rendimiento y el cuadro de enfrentamientos, proyectaran cuáles serían las dos selecciones con mayores opciones de disputar la gran final. Sus respuestas llamaron la atención por la coincidencia entre los diferentes modelos.

Estas son las dos selecciones que llegarían a la final, según la IA

Una de las primeras consultas se hizo con Claude. Teniendo en cuenta las llaves y los cruces del torneo, el modelo eligió a Francia como finalista. Entre sus argumentos destacó el gran momento de Kylian Mbappé, decisivo incluso para superar a Marruecos. El otro seleccionado sería Argentina. Pese al susto que pasó frente a Egipto, la albiceleste demostró capacidad para remontar resultados adversos y, según la IA, tendría argumentos para superar a Suiza. Noruega también aparece como un rival de cuidado.

Gemini, la inteligencia artificial de Google, llegó a una conclusión muy similar. De acuerdo con su análisis, la final volvería a enfrentar a Francia y Argentina. El modelo resaltó el poder ofensivo de los franceses, reflejado en los 14 goles que han marcado durante el campeonato. Del lado argentino, volvió a aparecer el factor Lionel Messi, cuyo rendimiento ha sido determinante, además del carácter que mostró el equipo en momentos decisivos como ocurrió en el partido frente a Egipto.

La tercera consulta fue con ChatGPT y el resultado volvió a coincidir. El modelo también proyectó a Francia como la principal favorita para conquistar el título, otorgándole una probabilidad cercana al 40 %. Argentina apareció nuevamente como la segunda gran candidata, con un 30 % de opciones de quedarse con el campeonato. Un panorama que también comparten muchos analistas, teniendo en cuenta la solidez y la eficacia que ambas selecciones han mostrado a lo largo del torneo.

Parte de la fortaleza de este tipo de predicciones está en el uso de inteligencia artificial y modelos estadísticos, que analizan miles de variables como rendimiento colectivo, desempeño individual, antecedentes entre selecciones, producción ofensiva, solidez defensiva y probabilidad de cada cruce. Aunque el fútbol siempre deja espacio para las sorpresas, estas herramientas permiten construir escenarios cada vez más precisos.

Este contenido del Especial Mundialista Las2orillas cuenta con el auspicio de BYD, un cubrimiento periodístico dedicado a las historias, protagonistas y momentos más importantes del torneo. Este es un especial editorial independiente.

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