- La Selección Colombia se despidió invicta del Mundial y nos devolvió la ilusión de sentirnos un solo país

El recuerdo del Mundial 2014 revive con la reciente eliminación de la Selección Colombia, un bálsamo temporal frente a la profunda polarización del país

Texto escrito por: María Castillo

En la edición del 5 de julio de 2014, El Tiempo abrió la edición, como era de esperarse, con la noticia del día: Colombia, que nunca jamás en su historia había llegado a cuartos de final, perdió contra Brasil, pentacampeón del mundo, despidiéndose del sueño de avanzar en el Mundial Brasil 2014. “Sin ser inferior al pentacampeón Brasil, la Selección Nacional cayó 2-1 en Fortaleza. Se va del Mundial, pero deja una estela de felicidad y orgullo. ¡Gracias Colombia!”.

Una foto central muestra a James Rodríguez, en el que fue su primer Mundial, llorando en el hombro del entonces director técnico de nuestra selección, José Néstor Pekerman; otros subtitulares mencionan la fractura de vértebra de Neymar, resultado de un choque con Zúñiga, y una nota posterior menciona un anunciado triunfo de Alemania sobre Francia (1-0). “Un gol de Hummels les dio la victoria. Ahora en semifinales contra Brasil”.

Curioso leerlo ahora, que sabemos cómo esa semifinal concluyó con una espectacular victoria de Alemania, selección que goleó 7-1 al dueño de casa en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte.

Doce años más tarde la portada es, para cualquier efecto, la misma. “Lo dieron todo; ¡gracias, equipo! Colombia dejó la piel en el estadio de Vancouver contra Suiza en un juego que terminó 0-0 y que alcanzó la instancia de los lanzamientos en el punto penal”. La descripción sobra, la vivimos anoche, pero un cierre sí me llamó la atención:

“El desempeño del equipo, que se va invicto, fue la mejor noticia de los últimos días”. Ligeramente editorializado, dejar escrito en papel y tinta que la derrota de la selección Colombia en octavos es la mejor noticia que ha tenido Colombia, da cuenta del convulso momento político que atraviesa un país completamente fragmentado.

El Mundial nos distrajo de un resultado electoral desmoralizante que dio cuenta de lo divididos que estamos, y de lo poco probable que entremos a un gobierno conciliador que le baje los decibeles a una polarización sin precedentes aunque no lo sé con certeza, yo no viví el pacto del Frente Nacional.

Para muchas personas el fútbol es un deporte más, una afición irrelevante, pero la Copa del Mundo también fue el torneo que nos hizo pintar la cara con la tricolor y gritar el himno nacional a todo pulmón. Nos obligó a todos, ricos y pobres, viejos y niños, uribistas y petristas y todo el espectro político que está en la mitad, a identificarnos con los mismos colores.

Algo se sintió distinto: por un breve periodo de tiempo se sintió esperanza. Esperanza de que todo estaría bien; esperanza de sentir que como los vikingos (que la selección noruega ha puesto tan de moda), todos estamos remando en la misma dirección.

¿Cómo no agradecerle a la selección, no sólo por distraernos temporalmente de todos los problemas que enfrentamos como nación, de lo desajustados que estamos agrietados a la mitad, sino por recordarnos precisamente que todos somos Colombia, ese país que todos amamos y por el que todos sufrimos? Así que sí, GRACIAS.

Gracias por dejar la piel en la cancha, por defender la portería, por no haberse dejado meter un solo gol en todo el Mundial hasta esos penaltis que nos condenaron. Gracias por pelear, como el "cucho" Hernández en ese pase precioso que nos implicó un gol a segundos de que se pitara el partido contra Uzbekistán. Y gracias, James, por los últimos 12 años de fútbol profesional. Debería haber sido una despedida distinta, sin duda, pero 12 años después nos paramos y aplaudimos, y seguimos, y seguimos aplaudiendo.

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