Así funciona el sistema que ya ha digitalizado más de 178 mil demandas laborales en Colombia

El sistema, implementado por LinkTIC como aliado de la Rama Judicial, cuenta con más de 270.000 usuarios entre funcionarios, abogados, ciudadanos y litigantes

Más de 178.000 demandas laborales ya han ingresado de manera digital al sistema judicial colombiano desde la puesta en operación del Sistema Integrado de Gestión Judicial (SIUGJ). La cifra hace parte de un proceso de transformación tecnológica que también acumula más de 1.682.000 notificaciones judiciales, 496.000 providencias publicadas y 47.000 audiencias celebradas.

El sistema, que cuenta con el acompañamiento de LinkTIC, aliado tecnológico de la Rama Judicial y empresa con 21 años de experiencia en el mercado tecnológico, comenzó con la especialidad laboral y tiene vocación de expansión hacia otras jurisdicciones.

Su funcionamiento concentra en una sola plataforma etapas que antes podían requerir documentos físicos, desplazamientos a los juzgados y notificaciones mediante edictos. El expediente laboral pasa así a gestionarse digitalmente desde la radicación hasta la consulta del estado del proceso.

Actualmente, el SIUGJ está habilitado en más de 650 despachos de la especialidad laboral y tiene cobertura nacional. Además, nueve distritos judiciales cuentan con habilitación para el registro y la radicación de demandas en todas las especialidades, ampliando el alcance de la infraestructura tecnológica de la Rama Judicial.

Una plataforma que concentra el trámite judicial

La transformación no se limita a la presentación de una demanda. El SIUGJ articula seis momentos del proceso judicial: la radicación por parte del ciudadano o su abogado, las notificaciones electrónicas, la publicación de providencias y estados, las audiencias virtuales o híbridas, la gestión interna de los despachos y la consulta ciudadana.

Las cifras de uso muestran la dimensión alcanzada por la plataforma. Además de las demandas y notificaciones, registra más de 52.000 publicaciones de estados y 4.366 usuarios internos, correspondientes a servidores judiciales. A ellos se suman 265.685 usuarios externos, entre abogados, ciudadanos y litigantes.

El sistema incorpora además mecanismos de trazabilidad. Cada actuación procesal queda registrada con sello digital, fecha y autor, mientras que las audiencias pueden quedar almacenadas dentro de la misma plataforma. De esta manera, la información del expediente permanece integrada en un entorno digital y puede ser consultada por los actores autorizados.

La plataforma no sustituye las funciones del juez ni modifica las decisiones judiciales. Su alcance está concentrado en la gestión del trámite: organiza la información, permite realizar actuaciones de manera digital y facilita el seguimiento de los procesos.

Notificaciones y reparto en tiempo real

Uno de los cambios señalados por LinkTIC está relacionado con el reparto de los procesos. Fernán Ocampo, CEO de la compañía, explicó: “cuando yo tengo un sistema de reparto y en tiempo real, le llega a un juez, tu ya sabes qué juez te tocó y no tienes que esperar”.

El directivo también destacó que la trazabilidad acompaña las diferentes etapas del expediente. Según explicó, “cuando el juez tiene que fallar, las notificaciones todo es en tiempo real”, con comunicaciones que pueden llegar al correo electrónico y mediante mensajes de texto. Ocampo resumió el propósito de esta infraestructura señalando: “La tecnología en la Justicia, como siempre lo digo, termina siento el medio, pero el medio que acerca más al ciudadano, si tenemos una justicia más rápida, más asequible, sin tanto trámite, acerca y le da confianza al ciudadano”.

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