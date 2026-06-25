Los 8 museos desconocidos de Bogotá que son joyas de la ciudad y vale la pena visitar

350 piezas de vidrio soplado, 34 salas de historia policial y un museo con 5,0 estrellas en Google son algunas de las colecciones más curiosas de la ciudad

Bogotá cuenta con una amplia red de museos, pero algunos de ellos permanecen fuera del circuito habitual de recorridos habituales de entretenimiento y turismo. Aunque no tienen la popularidad del Museo del Oro (el más importante en orfebrería del mundo), conservan colecciones especializadas, piezas históricas y experiencias interactivas que los convierten en destinos singulares para quienes buscan conocer otras facetas del patrimonio bogotano.

Museo del vidrio

El Museo del Vidrio, ubicado en la carrera 1A # 6C-75 Sur, en la localidad de San Cristóbal, funciona en una casa histórica del período republicano y alberga una colección de 350 piezas dedicadas al rescate del vidrio soplado.

Además de promover la conservación de este oficio artesanal, impulsa iniciativas relacionadas con la sostenibilidad y la economía circular. Tiene una calificación de 4,8 estrellas en Google y abre de miércoles a sábado entre las 9 a. m. y las 4 p. m.

Museo de los Años 40 y la Ciudad

En el barrio Restrepo se encuentra el Museo de los Años 40 y la Ciudad, localizado en la carrera 24G N.° 20-60 sur. Conocido como “La casa del puente”, este lugar recrea la vida cotidiana de la Bogotá obrera de mediados del siglo XX mediante radios antiguos, victrolas, mobiliario Luis XV y objetos originales de época, convirtiéndose en una auténtica cápsula del tiempo.

Museo de la Policía Nacional

Otro de los espacios desconocidos es el Museo de la Policía Nacional, en la calle 9 # 9-27 de La Candelaria. Con una calificación de 4,6 estrellas y entrada gratuita, ofrece un recorrido por 34 salas dedicadas a la historia de la institución y a hechos que marcaron la historia criminal del país.

Uniformes, armas, vehículos y documentos forman parte de una colección que atrae a visitantes nacionales y extranjeros.

Museo de Trajes

También en La Candelaria está el Museo de Trajes, ubicado en la calle 10 # 6-44. Este recinto, valorado con 4,6 estrellas en Google, presenta un recorrido cronológico por la historia de Colombia a través de la vestimenta, desde tejidos prehispánicos hasta trajes coloniales europeos y prendas utilizadas por comunidades indígenas actuales. El ingreso tiene un costo aproximado de 5.000 pesos.

Museo del Ser Humano

La oferta cultural incluye además el Museo del Ser Humano, en la calle 23A # 18-90, en la localidad de Los Mártires. Con una calificación de 4,4 estrellas y una entrada cercana a los 20.000 pesos, desarrolla exposiciones centradas en la reflexión sobre la vida humana, la ética, los valores y los procesos de transformación personal.

Magma, Museo Interactivo del Riesgo

Entre las propuestas más innovadoras aparece Magma, Museo Interactivo del Riesgo, ubicado en la calle 26 # 92-32, Edificio Conecta 4. Este espacio registra una calificación de 4,9 estrellas y entrada libre.

Su principal atractivo es un banco de arena con tecnología de proyección en tiempo real que permite comprender fenómenos geológicos y escenarios de riesgo, además de una Sala de la Memoria dedicada a las consecuencias de los desastres.

Museo de Suelos de Colombia

Muy cerca de la Universidad Nacional funciona el Museo de Suelos de Colombia, en la carrera 30 # 48-51, dentro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Con una valoración perfecta de 5,0 estrellas, exhibe grandes monolitos sedimentarios que muestran perfiles de tierra de cinco regiones colombianas, permitiendo observar características geológicas difíciles de apreciar fuera de un laboratorio. La entrada es gratuita, aunque depende de los horarios académicos de la entidad.

Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional

La lista se completa con el Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional, ubicado en la carrera 66 # 24-09. Este espacio, calificado con 4,5 estrellas, conserva prensas históricas, la Imprenta Patriótica aún en funcionamiento y ejemplares de los primeros billetes emitidos en Colombia.

Su acceso es gratuito y constituye una ventana a la evolución de la impresión y las artes gráficas en el país.

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