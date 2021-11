The Beatles Get Back: el regalo de Navidad para los beatlemaniacos

.Publicidad.

Los Beatles son como el buen vino: entre más tiempo pase, más vigentes se vuelven y más seguidores consiguen. Son atemporales y dan siempre de qué hablar. Y es que los cuatro muchachitos de Liverpool no solamente eran pintas, sino talentosos. Más lo que segundo que lo primero, claro está.

La banda británica es trending topic por estos días porque se está cocinando un documental sobre su última etapa, cuando grabaron Let It Be (inicios de 1969, aunque publicado en 1970). El filme, The Beatles: Get Back, de Peter Jackson (el mismo director de El señor de los anillos) se estrenará como miniserie de 6 horas el 25, 26 y 27 de noviembre en Disney Plus.

-Publicidad.-

Todo el mundo cree que la época Let It Be fue un desastre para la banda. El mito urbano es que la 'bruja' de Yoko Ono se había involucrado a tal punto con John Lennon que había absorbido su tiempo y hasta su alma, alejándolo casi que por completo del grupo. La idea que ha corrido durante años por tabloides, televisión y radio es que estaban tan desgastados luego de ocho años de carrera musical que prácticamente no se aguantaban.

Sin embargo, el documental muestra el lado B de la historia y derrumba el mito. Jackson lo asegura así: "[Estoy] Aliviado al descubrir que la realidad es muy diferente al mito... Claro que hay momentos de drama, pero ninguno de los desencuentros con los que se ha asociado este proyecto son realmente importantes o extensos".

Publicidad.

McCartney confirma esta misma idea; en un comunicado de prensa afirmó: "Estoy muy contento de que Peter haya indagado en nuestros archivos para hacer una película que muestra la verdad sobre los Beatles grabando juntos". Por su parte, Ringo Starr, celebra que se haga justicia con la verdadera historia: "Había horas y horas en las que sólo reíamos y tocábamos música, nada que ver con la película Let It Be que salió [en 1970]. Había mucha alegría y creo que Peter lo demostrará".

Los Beatles siguen tan vivos como siempre, con seguridad este documental no hará más que darle una alegría a sus fans que se cuentan por millones, hacer justicia con los hechos y confirmar a la banda como la luz que inició todo en la constelación del rock and roll.