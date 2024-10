Así fue el asesinato de Marlon Pérez, el exciclista antioqueño que descubrió a Rigoberto Urán

.Publicidad.

Los casos de intolerancia, violencia e inseguridad no cesan en el país y, de ellos, no se salva nadie. En las últimas horas, en el municipio de El Carmen de Viboral, se confirmó la muerte de uno de los ciclistas antioqueños más importantes del inicio del siglo. Marlon Pérez, quien fue el encargado de descubrir el talento de Rigoberto Urán y exportarlo al continente europeo, fue asesinado en el barrio Villa de Azon, después de recibir un ataque con un arma blanca a la altura de su cuello. Según los informes de la policía, las primeras pesquisas apuntan a una riña con otra persona, pero no se descarta un intento de robo.

Marlon Pérez fue múltiple ganador montado en el caballito de acero, logrando varios oros en la modalidad de contrarreloj. Foto: FCC

| Vea también: El defensor canterano de Junior que Lorenzo convocó en reemplazo de Yerson y Cuesta

..Publicidad..

Las hipótesis del asesinato de Marlon Pérez

La situación aconteció en la noche de este jueves 3 de octubre de 2024 en las calles de El Carmen de Viboral. Según las primeras hipótesis, Marlon Pérez salió a pasear a sus perros y fue abordado por ladrones, quienes le exigieron que les diera su cadena de oro. El exdeportista se habría resistido al robo y, entonces, recibió la herida mortal que, horas después, le causó la muerte. Aun así, según las pesquisas de la Policía Nacional, el fallecimiento también pudo haber sido causa de una riña con un acompañante con el que estaba departiendo en un establecimiento comercial.

...Publicidad...

“Las primeras indagaciones permiten determinar que el exciclista se encontraba departiendo con otra persona en un establecimiento comercial e ingiriendo bebidas alcohólicas. De acuerdo con las pesquisas, se habría producido una riña entre Marlon Pérez y su acompañante, quien le habría ocasionado heridas graves al exciclista. Unidades de la policía lograron trasladarlo a un centro asistencias, donde infortunadamente falleció” fue lo comentado en el informe del Comando de la Policía de Antioquia, que aseguró seguir desarrollando la investigación.

....Publicidad....

#ATENCION | 🚴🏻‍♂️🖤LUTO EN EL CICLISMO COLOMBIANO 🚴🏻‍♂️🖤



El excampeón mundial, Marlon Pérez, falleció en la noche de este jueves víctima de una herida con arma blanca en un intento de robo en el Carmen de Viboral (Antioquia).



En desarrollo…. pic.twitter.com/l2MEMKxKfG — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) October 4, 2024

La muerte de Marlon Pérez no cayó nada bien en el ciclismo nacional y personajes del deporte ya mostraron su tristeza. Uno de ellos fue Rigoberto Urán, quien fue uno de los grandes alumnos del exciclista antioqueño. Iniciando su carrera, el Toro de Urrao recibió el apoyo de Pérez en su primera aventura europea e, incluso, fue él quien lo llevó al Team Tenax, la primera escuadra en la que militó el medallista olímpico. “Lo despedimos con profunda tristeza (…) Su pasión por el deporte y su entrega siempre serán recordadas. Nos unimos en condolencias” se leyó en el perfil de Go Rigo Go!, empresa del urraeño.

| No se pierda: