Así puede preparar su propia sal limón en casa para que le quede similar a la de Refisal

Una de las marcas de sal más reconocidas de Colombia es Refisal y uno de sus productos emblemáticos que hasta hace poco no se conseguía porque ya no lo fabricaban era la Salimón. Aunque ha regresado, también se puede elaborar en casa para que quede muy similar a la original y con ingredientes que no requieren de un gran gasto.

Esta sal es un condimento especial, ya sea para escarchar los cócteles, sodas, helados o para los amantes del mango biche agregarle junto con jugo de limón para potenciar el sabor ácido. Además también sirve para darle un toque cítrico a algunos pescados.

Preparación:

Para la preparación de la sal con sabor a limón necesitará cascaras de limón, con un pelador o cuchillo deberá separar lo verde de la cascará de lo blanco del interior. Después en un procesador de alimentos deberá colocar sal gruesa, y la cascara de los limones.

Deberá procesar muy bien ambos ingredientes, y posteriormente deberá esparcirlos en una bandeja para horno. Debe dejar la mezcla en el horno por 30 minutos a una temperatura de 100° C. Finalmente, cuando salga del horno, debe procesarla una vez más para que su consistencia sea más fina.