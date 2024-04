Así fue como Unilago pasó de ser un parque de diversiones a la esquina de los 10 millones de dólares

.Publicidad.

“Bogotá fue construida encima de un lago” es lo que cuenta la leyenda de los inicios de esta urbe que alberga a más de 12 millones de personas. En el mito popular, barrios de localidades como Engativá, Suba o San Cristóbal son resultado de rellenar cuerpos de agua; y aunque esto no es comprobado, sí hay un lugar de la capital donde hubo alguna vez un lago y ahora es el sitio más emblemático para los amantes de la tecnología en el país. Su nombre es Unilago y en sus inicios, lejos de tener computadores, tenía barcos, remos y su apariencia era de película.

El antiguo Lago Gaitán

Eran los años 30 y en la capital del país se estaban realizando algunas reformas de embellecimiento de la ciudad, con motivo de la celebración del cuarto centenario de la fundación de Santa Fe de Bogotá. Con ese objetivo en mente, Jorge Eliecer Gaitán, quién era el alcalde por ese entonces, exactamente en 1936, decidió llevar a cabo la construcción de un lago que promoviera la recreación entre los capitalinos. Eligió la carrera 15, entre calles 75 y 82, para hacerlo y a él se unieron dos empresarios para crear un parque de diversiones.

El Parque de Diversiones de Chapinero era un lugar bastante concurrido durante los fines de semana, al ser el único en ofrecer servicios como la rueda de Chicago.

Así las cosas, en 1937 se inauguró el Lago Gaitán, que, como dato curioso, se encontraba a tres kilómetros de la parte más al norte de Bogotá, pues para ese entonces la ciudad terminaba en lo que hoy es la calle 67. Como todo un atractivo turístico, el sitio empezó a recibir a miles y miles de bogotanos que querían pasar un buen rato; y Manuel J. Gaitán y Vicente Gaitán, decidieron ofrecer varios servicios para hacerlo más atractivo, como canoas para navegar en el lago, una rueda de Chicago, una casa del terror y hasta la posibilidad de volar en avioneta.

El Lago Gaitán fue uno de los primeros atractivos turísticos de Bogotá, aunque no pertenecía a ella cuando fue construido. Hasta 1950 entró a hacer parte del Distrito Capital.

Durante más de 15 años, el Lago Gaitán sirvió como el lugar de reunión de las familias capitalinas, y si hubiese un lugar con el que compararlo en la actualidad, podría ser el parque Simón Bolívar sin muchas discusiones. Fue tal el auge que tuvo, que muchos de sus visitantes los consideraban en Coney Island colombiano, por sus grandes atractivos; pero como todo debe cambiar, a mediados de los años 50, los empresarios dueños del predio decidieron venderlo para urbanizar y abrirle paso entonces, a las construcciones de cemento.

La urbanización y el primer Centro Comercial

Con la idea de que Bogotá creciera más hacia el norte, Manuel J. Gaitán y Vicente Gaitán decidieron vender el predio para que, no solo se construyeran viviendas que conectaran a la ciudad con Usaquén, que en ese entonces apenas se anexaba al Distrito Capital, sino que para se hiciera un proyecto comercial conocido como Centro Comercial El Lago. Fue entonces cuando el Lago Gaitán desapareció y, en donde alguna vez hubo agua, se construyó lo que para entonces fue toda una novedad.

El Centro Comercial El Lago fue el primero de su tipo en la ciudad, aunque no perduró por mucho tiempo. En 1971 fue inaugurado Unicentro, considerado el primer Centro Comercial de la capital

Con la llegada del Centro Comercial El Lago, el espacio no dejó de lado el objetivo de reunir a las familias bogotanas. Aunque ya no iban al sitio a montar en canoa o a asustarse en la casa del terror, encontraron en el nuevo espacio una oferta gastronómica y cultural importante. Dentro de los negocios que se podían hallar había vinerías, cafés y hamburgueserías; pero también la reconocida Librería El Lago. Aun así, ese proyecto también sería destruido, para hacer lo que hoy se conoce como el Centro de Alta Tecnología Unilago.

Unilago y su auge en el mercado de la tecnología en Colombia

No se tiene certeza de cuándo fue inaugurado el actual edificio, pero como era de esperarse, su importancia en Chapinero y en la capital del país no se hizo esperar. Desde que comenzó a funcionar, se convirtió en el lugar predilecto para comprar computadores, programar, juegos y demás artículos de tecnología, un mercado que, aunque se abordó de manera legal, también se prestó para que la piratería hiciera de las suyas. En la conocida esquina de la carrera 15 con calle 78, no tanto como antes, aún perduran los vendedores que, con una hojita de papel, ofrecen los cd’s duplicados.

A este sitio van estudiantes que necesitan algún programa especializado, profesionales que, igual que los estudiantes, no quieren pagar un software original, y hasta niños dedicados a jugar videojuegos para conseguirlos a menor precio. Se estima que este mercado mueve hasta 10 millones de dólares al año, solo en Unilago, lo que podría ser la razón para aún mantenerlo en pie y no destruirlo como hicieron con sus antecesores.