Así es la gigante máquina alemana que trajo la Alcaldía para abrir huecos de 6 metros bajo la Séptima

Se llama Carmen, pesa 14 toneladas y excavará los enormes pozos para instalar los tubos del Acueducto sin abrir grandes zanjas y ahorrando la mitad del tiempo

La nueva Troncal de la carrera Séptima tiene a Carmen como una de sus protagonistas bajo tierra. Así fue bautizada la tuneladora de tecnología alemana que comenzó a trabajar el 8 de septiembre pasado para instalar la red matriz del Acueducto de Bogotá entre las calles 99 y 127. La máquina, de 14 toneladas, avanza de manera horizontal y permite instalar tubos de concreto reforzado de tres metros de largo sin abrir grandes zanjas sobre la vía.

Carmen trabaja desde pozos que pueden alcanzar 6,5 metros de profundidad y utiliza una rueda de corte para excavar mientras los tubos son empujados hidráulicamente hasta quedar instalados. El método permite mantener actividades en la superficie mientras avanzan los trabajos bajo tierra y, según el IDU, reduce de 2 años a unos 10 meses el tiempo previsto para esta instalación. En total, la obra contempla 11 pozos y la tuneladora puede avanzar unos cuatro tubos en una jornada de 24 horas.

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Nombre hispano de mujer para una máquina alemana

Las obras que realiza el Consorcio Vial del Norte en el tramo uno de la nueva Troncal carrera Séptima, a parte de la construcción de la vía, también realizan el clavado de tuberías. Allí, utilizan la técnica subterránea de ingeniería civil para la instalación de tuberías continuas sin la necesidad de abrir grandes zanjas en la superficie.

Carmen, que fue traída exclusivamente con el fin de agilizar la instalación de la red matriz de la Empresa de Acueducto de Bogotá, está diseñada para realizar trabajos de excavación automatizada de tuberías de alta resistencia e instala tramos de red con tubos de 3 metros en concreto reforzado.

Los tubos se colocan por medio del método de pipe jacking, que consiste en el descenso que realiza una micro tuneladora en un pozo de varios metros de profundidad. La máquina alemana hace la excavación de forma horizontal y a medida que avanza los tubos son empujados hidráulicamente, quedando instalados en el terreno.

Al no requerir una excavación a cielo abierto se reduce considerablemente la afectación en la superficie, el tráfico, las zonas aledañas y los demás trabajos que se realicen sobre la vía. Además, con Carmen se disminuirá la exposición de los trabajadores de la obra a riesgos asociados a las excavaciones profundas y zanjas abiertas. Para introducir la tuneladora en el pozo de lanzamiento, es necesario el apoyo de una grúa con capacidad de entre 60 y 80 toneladas.

A medida que la tuneladora avanza en la excavación, el material extraído es transportado mediante un sistema de tuberías hasta el pozo principal donde es dispuesto adecuadamente. De acuerdo con el rendimiento previsto, se instalarán cuatro tubos en una jornada de 24 horas.

Según el director del IDU, Orlando Molano Pérez, la instalación de los nuevos tubos tardaría 2 años, se requería un tiempo de ejecución de dos años, mientras que con la máquina alemana con nombre hispano de mujer los trabajos se realizarán en 10 meses. En total serán 11 pozos donde se trabajará. Tienen entre 4.50 y 5.50 metros de diámetro y pueden alcanzar una profundidad de 6.50 metros. Construir cada uno tiene una duración de 30 días.

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¿Cómo se maneja la máquina alemana con nombre hispano?

Carmen es una tuneladora que pesa 14 toneladas. Está formada por dos cuerpos, de 4 y 3 metros de largo, y tiene un diámetro de 1,1 metros. Su rueda de corte gira mientras excava y permite que la máquina avance bajo tierra. El material que va sacando sale por unas tuberías de acero hasta la superficie, donde es separado y llevado a los lugares destinados para su disposición.

La máquina se maneja desde una cabina de control, donde los operadores pueden ver en tiempo real por dónde avanza, tanto hacia adelante como hacia arriba o abajo. Además, desde allí controlan la cantidad de material que está sacando. Cada recorrido puede tardar hasta 6 días, dependiendo de las condiciones del terreno.

Carmen es una máquina de tecnología alemana fabricada por Herrenknecht AG, una de las empresas especializadas en construcción de túneles. El nombre AVN corresponde a una máquina automática de excavación por vía húmeda, diseñada para trabajar en diferentes tipos de terreno.

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Un taller de pueblo alemán que se convirtió en empresa transnacional

Herrenknecht AG tiene su sede principal en un pueblo de Alemania llamado Allmannsweier, que hace parte del municipio de Schwanau. La compañía diseña y fabrica tuneladoras que van desde los 10 centímetros hasta los 19 metros de diámetros, empleadas en la construcción de metros, redes ferroviarias, proyectos energéticos y carreteras en diferentes países. El propietario y fundador de la compañía es el ingeniero civil Martín Herrenknecht. En 1975 inició como un taller y luego se expandió entre los años 1980 y 1990.

Carmen, la tuneladora que realiza las excavaciones en la nueva Troncal de la carrera Séptima es de propiedad de la empresa YDN Microtunneling S.A.S, la empresa subcontratista del Consorcio Vial del Norte que adelanta la ejecución de las obras. La compañía pertenece a la familia Sabbagh y su holding de Construcciones e Infraestructura, en cabeza de Yamil Sabbagh Construcciones S.A.S.

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