Se dispararon las multas de las cámaras salvavidas y los accidentes de tránsito en Bogotá

Durante el primer semestre de 2026 aumentaron en un 30% los incidentes viales, mientras que la Secretaria de Movilidad recaudó $1 billón con foto multas

En Bogotá, llegar a casa sigue siendo una apuesta para miles de personas que se mueven diariamente por sus calles. Entre enero y junio de 2026, 368 personas murieron en siniestros viales, 84 más que en el mismo periodo del año pasado. Los motociclistas concentraron el 65,7 % de las víctimas, en una ciudad donde las horas de mayor riesgo se repiten entre la tarde y la noche.

La cifra abre además una discusión que va más allá de los accidentes: mientras aumentan las muertes, también crece el recaudo de las cámaras salvavidas. Entre 2022 y 2025 estos dispositivos produjeron 2.184.809 comparendos y, solo en los primeros meses de 2026, el recaudo reportado llegó a $760.647 millones.

La Alcaldía prepara ahora 18 nuevas cámaras, con las que espera salvar 50 vidas y evitar 900 personas lesionadas, según el reporte entregado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). También le puede interesar: Esta es la historia de Potosí, el barrio de Ciudad Bolívar donde muchos le tienen miedo a caminar sus calles

Aumento de muertes por accidentes de tránsito: motociclistas en riesgo

La situación es alarmante: hubo un aumento de cerca del 30% en las muertes por siniestros viales en Bogotá. Los más afectados son los motociclistas debido a que están involucrados en la gran mayoría de los accidentes de tráfico.

Según el registro de la agencia, uno de cada dos fallecidos utilizaba moto para movilizarse. Los motociclistas encabezan las estadísticas con el 65,7% de las muertes por accidentes de tránsito, peatones con 20,6%, conductores de carros con el 9% y ciclistas el 4,1% del total de fallecidos.

Las principales víctimas fueron hombres con el 76,9%, seguidos por las mujeres con 23,1%. La principal preocupación de las autoridades de tránsito está en que los jóvenes son quienes llevan la peor parte en los siniestros viales con el 34,2% de los fallecidos. Las edades de este grupo mayoritario están entre los 29 y 59 años, mientras que 32,3% eran jóvenes entre los 18 y 28 años de edad y los mayores de 60 años, 29%.

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La noche es más peligrosa que el día para conductores y peatones

La Agencia Nacional de Seguridad Vial también hizo referencia a los días y las horas en que ocurren los siniestros viales en la ciudad: martes, miércoles, viernes y sábados con horarios entre las 12:00 p.m. y las 3:00 p.m. y las 9:00 p.m. y la medianoche. Dichas cifras sugieren indica que podrían estar asociados a la ingesta de alcohol.

Desde el concejo de Bogotá, cabildantes cristianos como Marco Acosta y Emel Rojas manifestaron que mientras Bogotá se raja en seguridad vial, las cámaras salvavidas han aumentado en recaudo para la administración del alcalde Galán.

De acuerdo con lo manifestado por Acosta, entre 2022 y 2025, los dispositivos generaron 2.184.809 comparendos equivalentes a 1.500 sanciones diarias. Además, entre enero y abril de 2026, la Secretaría de Movilidad ya había recolectado $760.647 en este rubro. A dicha cifra se suman otros valores por diferentes multas que, según la información de la misma Secretaría, supera $1 billón

El recaudo de las cámaras de foto multas, en 2026, se concentró en sitios específicos y los dispositivos que más sancionaron a los bogotanos se encuentran ubicados en la Avenida Carrera 30 con calle 22A en ambos sentidos de la vía y en la calle 80 con carrera 114.

Allí, el recaudo estuvo alrededor de $7.920 millones, mientras que los 10 puntos con el mayor recaudo obtuvieron la suma de $15.038 millones. La infracción más sancionada fue la C 29: exceder los límites de velocidad. Por dicha multa, el recaudo estuvo alrededor de 88,6% y 93,4%, entre 2022 y 2025.

El tema cobra más relevancia con la determinación de la alcaldía de Galán de instalar 18 cámaras en 9 puntos distintos de la ciudad 9 Según la Secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz, dichos dispositivos salvarían 50 vidas y, además, 900 personas se librarían de resultar lesionadas en accidentes de tráfico.

Por su parte, las vías de la ciudad donde más ocurren los siniestros viales son la Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Carrera 30, Calle 13, Avenida las Américas, Avenida Caracas y la calle 80.

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