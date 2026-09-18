Gigantes ganaderos se pusieron la '10' para donar más de 805 mil vasos de leche y 9 toneladas de carne a damnificados

La operación solidaria liderada por FEDEGÁN, FNG y FUNDAGÁN ha alcanzado a más de 14.800 familias en 15 departamentos, víctimas de inundaciones y el terremoto

Más de 14.800 familias afectadas por inundaciones y por el terremoto del pasado 10 de agosto han recibido ayudas gestionadas por el Fondo Nacional del Ganado (FNG), la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) y la Fundación Colombia Ganadera (FUNDAGÁN). El balance reúne alimentos, productos de aseo, ropa y otros elementos destinados a hogares damnificados en distintas regiones del país.

El despliegue comenzó a inicios de 2026 con las emergencias provocadas por la ola invernal en departamentos de la Costa Caribe y los Llanos Orientales. A estas zonas llegaron recursos y donaciones canalizados a través de las organizaciones ganaderas y de instituciones aliadas.

Uno de los principales componentes de la ayuda fueron los alimentos. Con recursos del Fondo Nacional del Ganado se entregaron 161.175 litros de leche, equivalentes a 805.875 vasos, distribuidos en 15 departamentos. A esto se sumaron 9,2 toneladas de carne destinadas a damnificados de ocho departamentos.

Mercados, arroz y elementos para las familias

La respuesta de FUNDAGÁN también incluyó productos básicos para los hogares que enfrentaron las consecuencias de las inundaciones. José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de FEDEGÁN, informó que la Fundación Colombia Ganadera gestionó 600 mercados básicos y 500 kits de aseo, además de ocho toneladas de arroz.

La ayuda no se limitó a los alimentos. En el balance presentado por Nataly Delgado Pinzón, directora ejecutiva de FUNDAGÁN, aparecen 6.000 prendas de vestir y 1.200 pañales entregados a personas damnificadas por la ola invernal.

Estas entregas se realizaron mediante la red de FUNDAGÁN y las agremiaciones ganaderas regionales, con apoyo de entidades como la Corporación Minuto de Dios, Banco de Ropas, Fruto Bendito y la Armada Nacional.

Ayudas tras el terremoto del 10 de agosto

La emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto también activó la entrega de ayudas en el occidente del país. En este caso, FUNDAGÁN reportó 7.500 productos de aseo, principalmente jabones líquidos, y 2,5 toneladas de alimentos para las familias afectadas.

El balance reúne así ayudas destinadas a dos emergencias ocurridas durante 2026. En total, la atención ha alcanzado a familias damnificadas en 15 departamentos, con entregas que incluyeron desde productos alimentarios hasta artículos necesarios para la higiene, el vestido y el cuidado de los hogares.

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