La mala hora de Epa Colombia: encadenada de pies y manos y ahora le cae multa de $140 millones a su empresa

A su condena y los traslados con trato de delincuente de alta peligrosidad por parte del Inpec se suma una millonaria sanción de la SIC por fallas en sus keratinas

Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia, lleva un año y medio viviendo un infierno personal. Primero fue su captura el 27 de enero de 2025 cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó su condena por los hechos vandálicos ocurridos durante el Paro Nacional de 2019. Después, vino el traslado de la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde cumplía condena bajo un régimen excepcional, a la Cárcel de media y alta seguridad de Picaleña, en Ibagué, hace un mes.

Ahora, en su nueva prisión, recibió otra cuenta por pagar: la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó con $140.476.000 a Productos Epa Colombia S.A.S., la empresa con la que convirtió su cuarto de hora viral en un rentable negocio de productos para el cabello.

El pasado 7 de agosto, al ser trasladada desde la Cárcel de Picaleña a los juzgados, apareció esposada de manos y pies como una criminal de alta peligrosidad. Las imágenes circularon por redes y volvieron a poner frente a millones de personas a la mujer que empezó haciendo videos de apoyo a la selección Colombia en junio de 2016.

Ahora, Epa Colombia vive el último capítulo de su mala hora. Mientras afronta su condena, la SIC encontró encontró que la página no explicaba adecuadamente el derecho de retracto, la reversión de pagos ni algunas condiciones de garantía; también cuestionó una política según la cual la empresa pretendía desligarse de productos vendidos por terceros. La decisión aún puede ser apelada.

Le cayó la roya encima a Epa Colombia

El 7 de agosto, Epa Colombia llegó a Picaleña. El cambio fue notorio porque Barrera ya había pasado por El Buen Pastor y después por la Escuela de Carabineros. Su defensa había pedido que saliera de la cárcel de mujeres de Bogotá y fuera llevada a la guarnición, argumentando razones de seguridad.

Meses después, las autoridades la regresaron a prisión. Allí, volvió a donde ha estado desde su explosión mediática hace una década: el ojo del huracán. El 11 de septiembre pasado, para asistir a una diligencia judicial en los juzgados de Los Arrayanes, en Ibagué, fue trasladada bajo custodia del Inpec con dispositivos de sujeción en manos y pies y una cadena que limitaba sus movimientos.

En redes la pelea estuvo brava: algunos se compadecieron de su racha negativa y, en la otra orilla, los demás sentenciaron que su mala hora es merecida. Por su parte, la entidad carcelaria explicó que las medidas hacen parte del esquema de seguridad para los desplazamientos de personas privadas de la libertad. Según ellos, nada personal.

Cinco días después recibió otro golpe. La SIC sancionó a Productos Epa Colombia. Son $140 millones: más de lo que le costó el Mazda MX-5 que en 2021 presumió en redes sociales como uno de sus juguetes favoritos.

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Del grito de Epa Colombia a la keratina

La historia empezó hace diez años, antes de los uniformes de presidiaria, las esposas y los traslados escandalosos. En 2016, un video suyo alentando a la Selección Colombia durante la Copa América se volvió viral. De allí salió el “Epa Colombia” que terminaría convirtiéndose en nombre, personaje y marca.

Después llegaron los videos cotidianos, el crecimiento de sus redes y una audiencia que la acompañó mientras pasaba de los contenidos improvisados a una vida empresarial.

De la mano de la fama llegaron los líos. El más grave ocurrió el 22 de noviembre de 2019, durante el paro nacional, cuando Barrera entró a la estación Molinos de TransMilenio y grabó mientras destruía elementos de la estación. El video fue publicado por ella misma y terminó convertido en una de las pruebas centrales del proceso que años después la llevaría a prisión.

En marzo de 2020, recibió una primera condena de 46 meses y una multa de 25 salarios mínimos. Después, el Tribunal Superior de Bogotá agravó la condena y en agosto de 2021 la llevó a 63 meses y 15 días de prisión. Además, recibió una multa de 492 salarios mínimos y la prohibición de ejercer como influencer o youtuber durante ese periodo.

Esas primeras multas son solo el inicio de su mala racha. Barrera consiguió pagarla con el dinero de su negocio: contó que las ventas de sus productos y una nueva línea de gomitas le permitieron reunir en una semana los recursos necesarios. “Hoy me acuesto súper feliz”, dijo entonces a sus seguidores sin imaginar que seis años después estaría tras las rejas.

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Más líos, otras multas y la cárcel mientras sigue facturando

La historia, sin embargo, no terminó allí. En 2021, volvió a aparecer en los titulares por invadir con su camioneta un carril exclusivo de TransMilenio. Según dijo, sus escoltas eran perseguidos por hombres armados. Recibió tres comparendos que sumaron entonces $1.316.700, el equivalente a 8 maxicombos de sus keratinas por esos días.

La paradoja de su historia de éxito y caída es que mientras la justicia avanzaba en su contra, la empresa crecía a su favor. Ayer, en Picaleña, recibió la noticia de la multa en Picaleña, en medio de puertas metálicas, barrotes oxidados, corredores atestados y el bullicio propio de la prisión.

Allí, donde cumple una condena de 63 meses y 15 días, sigue facturando con su empresa, cuya comunidad digital sigue siendo millonaria: 5,2 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, 2,4 millones en la de sus keratinas y 3 millones más en TikTok.

Los días de autos de lujos han quedado en el pasado. Antes de su captura, Epa Colombia ya exhibía carros de lujo: millones invertidos en vehículos de marcas como Mercedes-Benz, BMW y Porsche.

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