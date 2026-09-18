- El barranquillero que estará detrás del Carnaval que Shakira llevará a su residencia en Madrid

Tato Marenco, el barranquillero que ha tocado con Shakira, Carlos Vives y Ed Sheeran y ahora llevará el Carnaval a Madrid junto con la española Blanca Li

Madrid se prepara para recibir a Shakira durante 12 noches de conciertos, pero la experiencia que la artista diseñó alrededor de su residencia tendrá también un fuerte acento barranquillero. En Macondo Park, el espacio cultural que acompañará las presentaciones de la colombiana, habrá música, danza y personajes del Carnaval de Barranquilla, en una muestra que busca llevar parte de la identidad del Caribe colombiano hasta España.

Detrás de esta puesta en escena estará Tato Marenco, músico, compositor y productor barranquillero escogido por Shakira para dirigir la parte artística y musical de la representación del Carnaval. El artista tendrá a su cargo la coordinación de los músicos, hacedores y danzantes que participarán en las 12 fechas de la residencia, que comenzó este 18 de septiembre y se extenderá hasta el 11 de octubre.

La apuesta hace parte de la experiencia de Macondo Park, una ciudad cultural temporal levantada en Madrid alrededor de los conciertos de Shakira. El espacio reúne propuestas de música, literatura, gastronomía, arte y entretenimiento, con una programación inspirada en la cultura latinoamericana y en el universo de Cien años de soledad, la obra de Gabriel García Márquez. Se espera que la residencia convoque a más de 600.000 personas durante sus 12 presentaciones.

Tato Marenco, el músico de confianza de Shakira

La elección de Marenco no fue casual. El barranquillero tiene una relación profesional de varios años con Shakira y ha participado en diferentes proyectos de la artista. Ha grabado para ella instrumentos tradicionales como la gaita y la caña de millo, además de compartir escenario con la cantante.

En una de sus apariciones más recientes, Marenco acompañó a Shakira en su presentación en Barranquilla durante la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, donde interpretó “Te olvidé”, una de las canciones más representativas del Carnaval de Barranquilla.

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Ahora, su responsabilidad será mucho mayor. Marenco dirigirá una delegación de hacedores, músicos y danzantes que llevará a Madrid expresiones tradicionales como la cumbia, el Congo, el Garabato, las marimondas y otras manifestaciones propias de la fiesta barranquillera. La intención es que el Carnaval no aparezca como un acto aislado, sino como una experiencia que acompañe el cierre de cada concierto de Shakira.

“Mi labor ha sido poner los sonidos del Caribe colombiano”, explicó Marenco en una entrevista con Caracol Radio, en la que también contó que Shakira le entregó la responsabilidad de reunir a algunos de los mejores músicos y bailarines del Carnaval. Para el artista, el reto consiste en combinar todos esos elementos para que el público madrileño pueda vivir una experiencia parecida a la que se siente en las calles de Barranquilla durante la temporada carnavalera.

La delegación estará integrada por 130 hacedores del Carnaval, entre músicos, bailarines y representantes de distintas expresiones tradicionales. El montaje también contará con una treintena de músicos y tendrá como una de sus figuras artísticas a la española Blanca Li, coreógrafa, bailarina, directora de escena y cineasta, quien participará en la dirección del desfile.

De Barranquilla a los escenarios del mundo

Antes de convertirse en el encargado de llevar los sonidos del Carnaval a la residencia de Shakira, Tato Marenco construyó una trayectoria internacional alrededor de la música de raíz del Caribe colombiano.

Su acercamiento a la música comenzó cuando era niño, como integrante de la orquesta de su colegio. Allí aprendió a tocar instrumentos de percusión y, durante sus últimos años de formación escolar, empezó a acompañar grupos de danza. Esas primeras experiencias lo llevaron a explorar los ritmos tradicionales y a trabajar con diferentes agrupaciones.

Después de terminar el colegio en Barranquilla, viajó a Bogotá para estudiar en la Universidad Javeriana. Su proceso de formación le permitió acercarse a artistas como Totó la Momposina, con quien trabajó y realizó una gira internacional en 2004. Esa experiencia lo llevó a radicarse en París, donde permaneció durante una década y amplió sus conocimientos musicales.

Totó la Momposina junto a Tato.

Con el tiempo, su nombre comenzó a aparecer en proyectos de artistas nacionales e internacionales. Marenco ha trabajado con figuras como Carlos Vives, Ed Sheeran, Beéle y Black Eyed Peas, entre otros. También hizo parte de la banda de Carlos Vives desde 2016 y participó en la canción “La bicicleta”, grabada por el artista samario junto a Shakira.

Su trabajo con los instrumentos tradicionales del Caribe colombiano también lo llevó a participar en proyectos audiovisuales de alcance internacional, entre ellos producciones relacionadas con la película Encanto, de Disney.

Ahora, el reto de Marenco será hacer que Madrid escuche y vea una parte de Barranquilla. Durante las 12 fechas de la residencia, los asistentes a Macondo Park podrán encontrarse con los sonidos de las gaitas, la caña de millo, los tambores y las danzas que forman parte de la identidad del Carnaval.

Así, mientras Shakira presenta su espectáculo en el escenario principal, Tato Marenco estará al frente de una muestra que llevará el Caribe colombiano al otro lado del Atlántico, con una delegación que buscará convertir cada noche de la residencia en una pequeña celebración barranquillera.

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