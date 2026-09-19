- Así es la cancha de Padel y los restaurantes que pusieron bajo el puente de la 63

El lugar fue construido por la administración del alcalde Galán, a través de la Defensoría del Espacio Público, con su estrategia puentes que unen

Bogotá, una ciudad acostumbrada a los potreros para jugar fútbol y a las canchas de cemento para el microfútbol, el baloncesto o el voleibol, ahora tiene un escenario distinto: debajo de un puente, en la calle 63 con Avenida Boyacá, funciona la primera cancha pública de pádel de la ciudad. El nuevo espacio deportivo hace parte de una recuperación de 4.300 metros cuadrados que también incluye parque infantil, gimnasio, bicicletero, zonas de comida y módulos de comercio.

El lugar, que antes era un bajo puente oscuro y poco aprovechado, ahora recibe una oferta recreativa y deportiva gratuita que beneficiará directamente a más de 500.000 personas. La transformación tuvo una inversión de $1.381 millones y hace parte de una estrategia del Distrito para convertir estos espacios en lugares de encuentro, deporte y permanencia ciudadana.

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Un complejo deportivo con todas las de la ley

En compañía de la directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio público (DADEP), Lucia Bastidas, y el alcalde local de Engativá, Victor Huertas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó a la comunidad de Engativá el escenario construido en la calle 63 con Avenida Boyacá.

Con esta intervención, la alcaldía de Bogotá recuperó 4.300 metros cuadrados de espacio público para el disfrute de la ciudadanía, el mejoramiento de la seguridad en la zona en barrios como Normandía, La Cabaña, la Estrada y La Estradita.

La obra hace parte de la apuesta de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán y el Concejo de Bogotá por recuperar los entornos de los bajo puentes, espacios que durante años fueron señalados por su deterioro, falta de iluminación y problemas de seguridad. Ahora buscan convertirlos en escenarios abiertos para el deporte, el encuentro y el disfrute de la comunidad.

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Gigantesca inversión para el bienestar ciudadano de medio millón de personas

La recuperación de dicho espacio le costó a la administración distrital una inversión de $1.381 millones, de los cuales el DADEP aportó $981 millones y la Alcaldía Local de Engativá otros $400 millones. Dichos recursos fueron invertidos en el fortalecimiento de la seguridad, el mejoramiento de las condiciones ambientales de la zona y la generación de nuevas oportunidades para el disfrute y encuentro de la comunidad.

Con este el gobierno distrital completa tres bajo puentes entregados por medio de la Defensoría del Espacio Público: el de la calle 45 con carrera 30, Avenida NQS con calle 53 y ahora calle 63 con Avenida Boyacá. Galán aseguró que la meta será entregar 18 bajo puentes más completamente adecuados antes de terminar 2026.

El proyecto también incluyó el mejoramiento de postes, bolardos, bancas y mobiliario urbano de los alrededores de la zona intervenida. Los nuevos servicios del bajo puente buscan generar confianza y una mayor permanencia de los ciudadanos en el espacio público con actividades para la familia, turistas, deportistas o simplemente visitantes que quieren hacer uso del nuevo escenario deportivo de la localidad.

En Bogotá hay 625 puentes vehiculares. La directora del DADEP, Lucia Bastidas, en su estrategia para recuperar los bajo puentes, realizó un diagnóstico para intervenir en principio 67 de ellos en varios puntos de la ciudad.

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