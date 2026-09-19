Celulares robados, cuchillos, pistolas y más fue lo que la alcaldía le encontró a vendedores ambulantes en Usaquén

Por orden del alcalde Galán se hizo un operativo para recuperar el espacio público en la localidad del norte de Bogotá y los resultados fueron sorprendentes

Una intervención de las autoridades en el sector comercial de San Cristóbal Norte, en Usaquén, terminó con un inventario poco habitual: cerca de 400 cajetillas de cigarrillos y 50 botellas de licor de contrabando, 13 celulares reportados como robados, siete armas blancas y una caja de cartuchos para un arma con balas de salva.

El operativo se realizó en la calle 163A, entre las carreras 8C y 9, donde también fueron sellados siete establecimientos de comercio. La jornada no se limitó a las incautaciones. El Distrito recuperó cerca de 400 metros cuadrados de espacio público que habían sido ocupados por comerciantes para exhibir mercancía y dispuso el retiro de seis estantes instalados sobre la vía. En el operativo participaron la Policía Metropolitana, las secretarías de Gobierno, Seguridad y Salud, la Defensoría del Espacio Público y la Alcaldía Local de Usaquén.

También puede leer: Quién es Carmen, la tuneladora alemana que reduce el trabajo de 2 años a tan solo 10 meses en la carrera séptima

400 metros cuadrados de espacio público recuperado

Las autoridades distritales adelantaron los operativos en el sector comercial de la calle 163A entre las carreras 8c y 9. Durante la intervención las entidades lograron la recuperación de 400 metros cuadros de espacio público, que habían sido ocupados de forma indebida por los comerciantes de la zona para promocionar sus productos en vía pública, afectado de ese modo la movilidad de las personas y el tránsito de vehículos. Igualmente, la Policía Metropolitana incautó 6 estantes que eran utilizados para exponer la mercancía en el espacio público. Durante las pesquisas, las autoridades sacaron de circulación varios elementos que afectaban la seguridad de la ciudadanía.

Dichos resultados, según las entidades distritales, muestran que cuando se trabaja de forma conjunta y coordinada en las localidades se obtienen los resultados esperados por la comunidad para mejorar la seguridad. De acuerdo con lo manifestado por el alcalde Local de Usaquén, Daniel Ortiz, los operativos se mantendrán en los sectores considerados críticos de la localidad con el fin de garantizar la seguridad a los habitantes.

Los operativos son parte de la estrategia de seguridad implementada por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, para garantizar la seguridad de los bogotanos, recuperar los espacios públicos y promover la convivencia ciudadana. Quienes adelantaron los operativos quedaron sorprendidos por lo hallado durante las requisas: mercancía sin los respectivos sellos y estampillas de regulación tributaria. Ante la situación, impusieron dos comparendos por porte ilegal de armas blancas y armas con balas de salva.

También puede leer: Por qué van a tumbar la antigua casa donde funcionó por 50 años la famosa Pan Fino

Anuncios.

Anuncios..