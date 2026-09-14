- Así era el 'apartamento' de 200 metros que un habitante calle amobló debajo del puente de la calle 170 con 15

Fueron necesarias siete entidades del Distrito y 40 funcionarios para poder acabar con el cambuche que tenía colchones, muebles, estupefacientes y más

Debajo del puente de la calle 170 con carrera 15, en el caño Torca, había terminado por crecer una pequeña vida al margen de la ciudad: colchones, cobijas, maletas, muebles, utensilios de cocina y hasta cuatro casetas improvisadas ocupaban un espacio que durante meses los vecinos dejaron de atravesar por temor. Cuando 40 funcionarios de siete entidades llegaron para recuperarlo, encontraron seis toneladas de residuos acumulados alrededor de lo que las autoridades describieron como un improvisado apartamento.

La intervención permitió recuperar 200 metros cuadrados de espacio público y volver a abrir el paso para peatones y ciclistas que utilizan esta zona de Usaquén. Entre los objetos retirados aparecieron también dos machetes, un celular y sustancias que, según las autoridades, estarían relacionadas con la venta de droga. El operativo, además de limpiar el lugar con maquinaria pesada, terminó con el sellamiento del bajo puente para evitar que volviera a ser ocupado.

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Siete entidades, 40 funcionarios y un habitante de calle

Durante la intervención se hizo necesaria la participación de la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Integración Social, Aguas Bogotá, Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Policía de Bogotá, Alcaldía Local de Usaquén y Defensoría de Espacio Público.

La cantidad de basura que había acumulada en el lugar desde hacía mucho tiempo era alarmante. El habitante de calle que deambulaba por la zona llegó al punto de armar un improvisado apartamento debajo de la estructura, como lo denominaron quienes realizaron el operativo en el caño de la 170.

El arraigo de esta persona en el lugar era tal que los habitantes del sector evitaban cruzar por el puente por el miedo que sentían al pasar por allí, además de que los elementos recolectados ya estaban obstaculizando el paso sobre la estructura. Los 40 funcionarios que participaron en el operativo lograron retirar con maquinaria pesada seis toneladas de residuos y recuperar 200 metros cuadrados de espacio público que habían sido acondicionados y utilizados por el habitante de calle para vivir debajo del puente.

Un caso insólito que dejó perplejos a los funcionarios

De acuerdo con lo manifestado por personal de la Secretaría de Integración Social, en varias oportunidades habitantes de la zona habían denunciado hurtos, venta y comercialización de droga en el lugar y la acumulación de basura.

En varias ocasiones, la entidad le había ofrecido atención para habitantes de calle. Entre la oferta, se le dio la opción de alojamiento temporal y atención en salud mental, pero nunca aceptó participar en dichos canales de asistencias dispuestos por la entidad

La intervención de las siete entidades del Distrito permitió recuperar una zona de tránsito permanente de ciclistas, que utilizan la ciclorruta del Caño Torca. Los habitantes de los conjuntos residenciales de Alameda Norte, Toberín, La Uribe y otros barrios aledaños a la zona eran los perjudicados.

Con la intervención, el lugar quedó totalmente recuperado para que volviera a cumplir su función de tránsito peatonal.

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El caso dejó perplejos a los funcionarios del equipo multidisciplinar que lo atendieron. La cantidad de residuos encontrados bajo el puente y el hecho de que fueran la acumulación de una sola persona fue insólito. Terminada la intervención, la Alcaldía de Bogotá ordenó un sellamiento al sitio con el fin de evitar nuevas ocupaciones e invasiones.

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