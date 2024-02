Así es el once más valioso en la historia de la selección Colombia; solo un jugador está retirado

.Publicidad.

La Federación Colombiana de Fútbol celebró su primer centenario hace varios días en Barranquilla y al evento asistieron algunas de las leyendas más importantes como Willington Ortíz, Arnoldo Iguarán o el loco René Higuita. En sus 100 años de historia, el equipo nacional ha tenido futbolistas de gran categoría, que han brillado en Sudamérica y Europa. Aún así, si hablamos del once más valioso de la selección Colombia, la mayoría de jugadores que entran son de los años 2000 para adelante, pues desde entonces la cotizada del futbolista cafetero ha sido importante.

¿Quiénes conforman el once más valioso de la selección Colombia?

Una publicación hecha por TransferMarkt, uno de los portales especializados en el mercado de fichajes del fútbol mundial, dejó claro cual es el once más valioso en la historia de la selección Colombia y la mayoría de jugadores que conforman la plantilla se encuentran actualmente activos. De esa generación dorada de los 90 no aparece ni un solo jugador, pues en ese entonces el valor de los futbolistas no era tan costoso y el fútbol colombiano tampoco estaba tan valorado. Así las cosas, de toda la plantilla solo un futbolista está retirado y los demás siguen pateando balones.

Arquero: David Ospina (€8 millones - Arsenal)

Defensas: Juan Guillermo Cuadrado (€32 millones - Fiorentina), Dávinson Sánchez (€60 millones - Tottenham), Yerry Mina (€30 millones - Everton) y Camilo Zúñiga (€13 millones - Napoli)

Mediocampistas: Jefferson Lerma (€25 millones - Bournemouth), Wilmar Barrios (€20 millones - Zenit) y James Rodríguez (€80 millones - Real Madrid)

Delanteros: Luis Sinisterra (€25 millones - Feyenoord), Radamel Falcao García (€60 millones - Atlético de Madrid) y Luis Díaz (€75 millones - Liverpool)

En el once quedaron por fuera jugadores colombianos que también dieron mucho de qué hablar, como Jackson Martínez o Duván Zapata, quienes en su mejor momento alcanzaron a valer más de €30 millones. Así mismo, leyendas como Iván Ramiro Córdoba o Faustino Asprilla, quienes iniciando los años 2000 superaron los €10 millones.