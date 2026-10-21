- Así es como mayores de 50 años podrán aprender inglés y tecnología gratis con la Alcaldía de Bogotá

Los cursos se dictarán por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico con sus programas de formación Experta más 50, Experta Tech y Yes Bogotá

En Bogotá, la experiencia laboral puede convertirse en el punto de partida para abrir nuevas puertas. Para quienes ya superaron los 50 años, actualizar conocimientos, explorar la tecnología o aprender inglés representa una oportunidad para fortalecer sus habilidades y descubrir nuevos caminos en el mundo del trabajo.

La Alcaldía de Bogotá abrió una convocatoria gratuita dirigida a esta población, con 500 cupos de formación en áreas como tecnología, inteligencia artificial, inglés y habilidades laborales. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 30 de octubre de 2026, a través de los programas que buscan conectar la trayectoria de los participantes con las necesidades actuales del mercado laboral.

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¿Es mayor de 50 años y quiere aprender inglés?

La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, por medio de sus programas de formación Experta más 50, Experta Tech y Yes Bogotá, está dando oportunidades a las personas mayores de 50 años, con el objetivo de que puedan prepararse para nuevas experiencias laborales mediante el fortalecimiento y la actualización de sus conocimientos y habilidades.

La oportunidad está abierta para quienes se inscriban en los cursos gratuitos de la estrategia denominada Talento más 50, de la Alcaldía de Bogotá. La idea de la Administración Distrital es que las personas mayores de 50 años puedan tener oportunidades de trabajo, complementando su experiencia con nuevos conocimientos y herramientas que les permitan consolidar sus perfiles laborales y, de paso, ampliar sus posibilidades ante las ofertas laborales que se presenten.

La secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, María del Pilar López, dijo sobre el tema: “En Bogotá queremos que la experiencia de las personas se traduzca en nuevas oportunidades. Con la estrategia Talento más 50 buscamos que quienes hayan construido una trayectoria laboral puedan actualizar sus conocimientos, adquirir nuevas habilidades y responder a las necesidades actuales del mercado”. También le puede interesar: Bogotá estrena estación de TransMilenio. ¿Dónde queda y cómo se llamará?

Aprender inglés gratis y fortalecer la hoja de vida al tiempo

La funcionaria además aseguró que la formación es una herramienta para fortalecer sus perfiles y conectar su talento con nuevas posibilidades de empleo. En tal sentido, la entidad está poniendo a disposición de los ciudadanos tres alternativas para que las personas interesadas puedan escoger la que más les guste y se ajuste a sus objetivos y necesidades de formación laboral. La estrategia Experta más 50 ofrece cursos de alfabetización digital, transformación digital, economía circular y finanzas, en articulación con las universidades Francisco José de Caldas y del Rosario.

Por su parte, Experta Tech ofrece formación en habilidades tecnológicas y digitales, en alianza con las multinacionales IBM, Oracle y Amazon AWS, la plataforma de servicios de computación en la nube más grande y usada del mundo, así como con la Universidad Francisco José de Caldas. Se ofrecen cursos de diseño de soluciones empresariales en la nube, servicios de bases de datos en la nube, fundamentos del proceso CX de Oracle Fusion Cloud e inteligencia artificial aplicada a la vida y al trabajo.

Yes Bogotá, entre tanto ofrece formación gratuita en inglés, en alianza con el SENA, en los niveles A1 y A2. Está dirigido a las personas residentes en Bogotá, con prioridad para las mayores de 50 años que estén interesadas en fortalecer sus habilidades en inglés y comunicación para enriquecer su perfil laboral, con miras a mejores y mayores oportunidades de empleo.

Para los ciudadanos interesados en dicha estrategia de formación, las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 30 de octubre de 2026. Quienes se inscriban deben seleccionar el programa de su mayor preferencia, tener a mano su documento de identidad y contar con un correo electrónico para ingresar al enlace oficial de inscripción en la página web de la Secretaría de Desarrollo Económico: www.desarrolloeconomico.gov.co

Allí, el interesado debe diligenciar el formulario correspondiente. Después de adelantar dicho proceso, los inscritos deben estar atentos al correo que registraron y al WhatsApp para conocer las indicaciones de los demás pasos que deben seguir para continuar con el proceso.

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