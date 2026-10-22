El plan con el que la Registraduría busca que los colombianos no se olviden de la democracia después de votar

Tras el repunte de la participación electoral en 2026, la Registraduría prepara cinco días de debates sobre democracia, desinformación e inteligencia artificial

La democracia colombiana no se limita a los candidatos que aparecen en un tarjetón ni a los resultados que se conocen al cierre de las urnas. Detrás de cada elección hay millones de ciudadanos habilitados, miles de puestos de votación, jurados, testigos y funcionarios encargados de que la voluntad de los electores quede registrada.

Las cifras de 2026 permiten dimensionar esa operación y plantear una pregunta: ¿qué hace falta para que más colombianos participen en las decisiones del país?

Más de 41 millones de colombianos habilitados para votar

El calendario electoral de 2026 puso a prueba la capacidad logística de las autoridades. Para las elecciones de Congreso del 8 de marzo, 41.287.084 ciudadanos estaban habilitados para votar, entre ellos 40.036.238 en Colombia y 1.250.846 en el exterior. La Registraduría instaló 13.746 puestos de votación y 125.259 mesas.

La jornada también requirió el trabajo de 862.392 personas designadas como jurados de votación, entre principales y remanentes. En las elecciones legislativas participaron 3.081 candidatos distribuidos en 517 listas para Senado y Cámara de Representantes, una dimensión que muestra la cantidad de aspirantes y organizaciones involucradas en la competencia por llegar al Congreso.

Tres meses después, el 31 de mayo, Colombia celebró la primera vuelta presidencial. Para esta elección, el censo electoral ascendió a 41.421.973 ciudadanos habilitados, con 13.742 puestos de votación y 122.016 mesas instaladas. La jornada se repitió el 21 de junio, cuando los colombianos regresaron a las urnas para elegir presidente y vicepresidente en segunda vuelta.

La participación electoral también cuenta una historia

Uno de los indicadores para entender la democracia es la cantidad de ciudadanos que acuden a las urnas. En las elecciones de Congreso de marzo de 2026, la Registraduría informó que la participación superó el 50 %, frente al 47 % registrado en los comicios legislativos de 2022. La entidad también reportó una disminución de más de 150.000 votos nulos frente a la elección anterior, de acuerdo con el preconteo.

En las presidenciales, la participación fue mayor. La primera vuelta del 31 de mayo registró un 52,40 %, mientras que la segunda vuelta del 21 de junio alcanzó un 63,60 %, según los balances publicados durante las jornadas electorales.

Estas diferencias permiten observar que la participación no es igual en todas las elecciones. El interés que despierta una contienda presidencial, las condiciones para llegar a los puestos de votación y la información disponible para los ciudadanos son asuntos que ayudan a entender cómo se ejerce el derecho al voto.

Una semana para hablar de democracia más allá de las elecciones

Con ese contexto, la Registraduría Nacional realizará la Segunda Semana de la Democracia, del 26 al 30 de octubre de 2026, bajo el lema Colombia habla de democracia. La iniciativa busca abrir conversaciones sobre el funcionamiento del sistema democrático y la manera en que los ciudadanos se relacionan con las instituciones.

La programación reunirá a más de 50 panelistas, más de 15 universidades de distintas regiones y más de 20 organizaciones nacionales e internacionales. Durante cinco días se discutirán asuntos como la desinformación electoral, el impacto de la inteligencia artificial en los procesos democráticos, los aprendizajes de las elecciones colombianas y la participación de diferentes poblaciones.

El encuentro también plantea una discusión que va más allá de la organización de las votaciones: la democracia no se ejerce únicamente el día en que se marca una tarjeta electoral. La posibilidad de informarse, contrastar versiones, conocer las reglas del sistema y participar en conversaciones públicas hace parte de la relación cotidiana entre la ciudadanía y las instituciones.

Por eso, la Segunda Semana de la Democracia busca convocar a universidades, expertos, organizaciones y ciudadanos para preguntar, escuchar y debatir sobre los retos del país. En un año marcado por las elecciones legislativas y presidenciales, las cifras ofrecen un punto de partida para esa conversación: millones de personas habilitadas para votar, una operación electoral de gran escala y niveles de participación que varían según la jornada.

Del 26 al 30 de octubre, la Registraduría llevará esa discusión a distintos espacios del país. El propósito será que la democracia deje de ser un asunto que solo ocupa la agenda pública durante las campañas y se convierta en una conversación permanente sobre participación, información y confianza institucional.

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