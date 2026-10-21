- Inteligencia artificial y desinformación, retos que la Registraduria pondrá sobre la mesa en la Semana de la Democracia

La entidad reunirá a expertos y universidades del 26 al 30 de octubre para debatir sobre riesgos de la desinformación e impacto de la IA en las elecciones

Una imagen puede parecer una prueba, un audio puede sonar convincente y un mensaje puede circular miles de veces antes de que alguien se pregunte si es cierto. En un escenario donde la información se comparte con rapidez y las herramientas tecnológicas permiten producir contenidos cada vez más difíciles de distinguir de los reales, la democracia enfrenta un reto que va más allá de organizar elecciones: garantizar que los ciudadanos puedan informarse y participar con conocimiento de causa.

Ese será uno de los asuntos centrales de la Segunda Semana de la Democracia, que realizará la Registraduria Nacional del 26 al 30 de octubre de 2026 bajo el lema Colombia habla de democracia. Durante cinco días, la iniciativa reunirá a más de 50 panelistas, más de 15 universidades de distintas regiones y más de 20 organizaciones nacionales e internacionales para conversar sobre los desafíos que enfrenta el sistema democrático colombiano.

La información también hace parte de la democracia

La desinformación electoral y el impacto de la inteligencia artificial en los procesos democráticos estarán entre los temas de la agenda.

Ambos plantean preguntas sobre la manera en que circulan los contenidos políticos, cómo se forman las opiniones de los ciudadanos y qué herramientas existen para comprender lo que ocurre durante una elección.

La inteligencia artificial abre posibilidades para producir y distribuir información, pero también plantea riesgos cuando se utiliza para crear o modificar contenidos que pueden confundir a los electores. Una fotografía alterada, una declaración atribuida falsamente a un candidato o un mensaje presentado fuera de contexto pueden dificultar que las personas distingan entre información comprobable y contenido engañoso.

El desafío no consiste únicamente en identificar una falsedad después de que se ha difundido. También implica comprender cómo se propaga, qué efectos puede tener sobre la conversación pública y de qué manera los ciudadanos pueden contrastar lo que reciben antes de compartirlo o utilizarlo para tomar decisiones.

Las elecciones de 2026 enfrentaron nuevos riesgos por el uso de inteligencia artificial para crear contenidos falsos, suplantar voces y difundir desinformación, prácticas que pueden alimentar sospechas de fraude y afectar la confianza ciudadana.

En ese escenario, conocer el funcionamiento de las instituciones electorales y las reglas de los comicios adquiere importancia. Entender cómo se desarrolla una elección, cuáles son sus procedimientos y qué mecanismos existen para resolver dudas permite que las discusiones sobre posibles irregularidades se apoyen en información verificable.

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Una conversación que no termina cuando cierran las urnas

La Registraduria propone abordar estas preguntas en un espacio que busca ampliar la conversación pública sobre la democracia. La Segunda Semana de la Democracia no estará limitada a un solo foro ni a una agenda concentrada en una sede: pretende conectar universidades, instituciones, organizaciones sociales, expertos, organismos internacionales y ciudadanos en distintos lugares del país.

La programación incluirá también el balance y los aprendizajes de las elecciones colombianas, la participación de diferentes poblaciones y los retos que enfrentan los organismos electorales.

Dichos asuntos se relacionan con una pregunta más amplia: cómo lograr que la ciudadanía comprenda mejor las reglas, los procedimientos y las responsabilidades que sostienen la vida democrática.

La participación electoral es uno de los momentos más visibles de esa relación. Sin embargo, la democracia también depende de la posibilidad de preguntar, debatir, conocer distintas perspectivas y acceder a información que permita evaluar los acontecimientos públicos.

Cuando circulan versiones contradictorias, esa capacidad de contrastar fuentes se vuelve especialmente relevante.

Por eso, la discusión sobre inteligencia artificial y desinformación no se reduce a una cuestión tecnológica. También involucra la confianza, la responsabilidad al compartir contenidos y la capacidad de las personas para reconocer cuándo necesitan verificar una afirmación antes de darla por cierta.

Colombia habla de democracia

Con la Segunda Semana de la Democracia, la Registraduria busca que estos temas no ocupen la conversación pública únicamente durante las campañas electorales. La convocatoria invita a universidades, especialistas, organizaciones y ciudadanos a preguntar, escuchar y debatir sobre el presente y el futuro de las instituciones democráticas.

El encuentro se realizará del 26 al 30 de octubre, con actividades en diferentes espacios del país. Bajo el concepto Colombia habla de democracia, cada conversación podrá contribuir a una discusión común sobre participación, información y confianza institucional.

Durante las elecciones, la inteligencia artificial puede facilitar la creación de audios, videos y documentos falsos que circulan como pruebas de fraude, desinforman y afectan la confianza en los procesos democráticos.

En un entorno donde la tecnología transforma la manera de producir y consumir contenidos, la pregunta no es solamente cómo reconocer una información falsa.

La apuesta de la Registraduria es abrir ese diálogo más allá de las urnas. También es aportar para construir entre todos una ciudadanía capaz de examinar lo que escucha, contrastar lo que lee y comprender mejor las decisiones que afectan al país.

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