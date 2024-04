Así debe cortarle las uñas a sus gatos; es fácil y no los va a lastimar

Si tiene felinos en casa y no sabe cómo controlar sus garras aquí se lo explicamos. Hacerlo tiene su ciencia

Cortar las uñas de los gatos domésticos es fundamental por diversas razones según lo explica la marca Purina. Por ejemplo, los gatos mayores suelen necesitar que les corten las uñas periódicamente y lo mismo sucede con gatos con un pulgar adicional (polidactilia), cuya uña, al no tocar el suelo, no se desgasta. Además, hacerlo evita que sus garras crezcan en exceso y lastime sus propias patas.

Pero contarlas no es tan simple como cortar las uñas humanas, se debe tener mucho cuidado al hacerlo. Para saber si es momento de un corte fijate en las huellas de tu felino cuando esté durmiendo y si se ven por fuera significa que ya están bastante largas. Puede hacer esta revisión una vez a la semana o cada quince días.

Lo primero que debe hacer es presionar la planta del pie del gato dedo por dedo de forma suave, allí verá que salen sus uñas. Luego con un cortauñas especial debe cortar solo la punta transparente de la uña, evitando el vaso sanguíneo en el interior, si lo hace más abajo lastimaría a su gato e incluso sangraría.

En un principio puede ser complicado pues los gatos no tienen mucha tolerancia frente a este tipo de cosas, intentelo con calma pero no lo fuerce porque podría lastimarlo. Si nota que en definitiva no puede hacerlo mejor llevelo a un centro especializado en ello.

