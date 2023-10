Así convenció RCN a Robinson Díaz para volver a la televisión

.Publicidad.

Rigo es sin duda alguna, una de las producciones mejor logradas en lo que va de este año. El trabajo del canal RCN ha sido magnifico, logrando con excelencia plasmar la vida del ciclista en la pantalla chica. Es por esto que muchas veces en redes sociales, es normal ver cientos de halagos a esta gran novela. Pero sin duda alguna, algo que ha descrestado a muchos, es el gran elenco. Actores de gran renombre y otros que han surgido hacen parte de la producción. Una de las apariciones más llamativas es la Robinson Díaz en Rigo. Sin duda alguna, su participación en este proyecto ha llamado la atención de muchos, quienes han aplaudido su papel.

Robinson Díaz en Rigo: las razones por las que le dijo que sí al canal RCN

No es un secreto que Robinson Díaz es uno de los actores con mayor reconocimiento en el país. Su calidad actoral le ha permitido brillar como pocos en el país. Y es que, el paisa tiene la versatilidad de interpretar todo tipo de papel. Villanos, protagonistas, cómicos, de reparto y mucho más. Además, tiene una trayectoria de bastantes años. Aunque los últimos años ha estado lejos de este mundo, su nombre sigue siendo muy recordado. Es por eso que, la gente se sorprendió al ver al reconocido paisa nuevamente actuando. Robinson Díaz en Rigo, ha sido una de las mejores inclusiones que pudo hacer el canal RCN para la novela.

-Publicidad.-

En redes sociales, es habitual leer una gran cantidad de comentarios por su actuación. Sin duda alguna, el hombre no ha perdido el toque con el paso de los años. Si bien los años ya se ven en su físico, esto no es impedimento para que brille como papá de Rigo junto a Sandra Reyes. Sin embargo, la gran duda es cómo el canal convenció al paisa de volver a la actuación. Quizás muchos creerían que fue por el dinero, pero esto va mucho más allá. Empezando por el personaje, Robinson Díaz en Rigo interpreta a don Rigoberto Urán, el padre del ciclista. Un hombre que, según dice él, tiene algo osciro en el fondo, aunque no se perciba a simple vista.

|Le puede interesar Juan Pablo Urrego, el vago que encontró en la actuación las claves para enderezar su vida

Publicidad.

Además, la historia, también fue algo que logró atrapar al actor, y es que, esta es una realidad de muchas familias. De igual forma, algo que motivo al paisa a estar en la novela, fue la gran inversión que hizo el canal RCN. Y es que, como dice él, esta no es una producción que se hace para que se quede en Colombia. Es una novela tan buena que debe llegar al exterior, para que muchos conozcan y disfruten de la historia. Para nadie es un misterio que la historia si bien tiene toques de humor, plasma de manera única la vida de Rigo. Ahora bien, si usted se ha perdido de la oportunidad de ver a Robinson Díaz en Rigo, puede hacerlo por Prime Video.

Vea también: