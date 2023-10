Juan Pablo Urrego, el vago que encontró en la actuación las claves para enderezar su vida

.Publicidad.

No era muy bueno en el colegio y gracias a eso es que le empezó a gustar la actuación. Debido a sus malas notas, tenía que hacer trueques con los profesores, participando en todas las obras que hacían. Así, de forma inesperada, el paisa demostró el talento que tenía y que él desconocía. Sin embargo, ese talento que desarrolló en su juventud, lo ha llevado a ser uno de los actores más queridos en la actualidad. Sus participaciones se han empezado a hacer más recurrentes y muchos se han enamorado de Juan Pablo Urrego. El paisa ha demostrado que tiene la capacidad de ser el protagonista de cualquier producción. Esta es la historia de Juan Pablo Urrego, protagonsita de Rigo.

Así inició la historia de Juan Pablo Urrego en el mundo de la actuación

No es un secreto que en Medellín han nacido un sin fin de actores que han marcado la televisión en Colombia. Un claro ejemplo de esto es Robinson Díaz, Ramiro Meneses, Santiago Alarcón, Diego Cadavid y muchos más. Sin embargo, hay un joven actor que se está robando las miradas de todos en la actualidad. Se trata de Juan Pablo Urrego, quien nació el 4 de enero de 1986 en la ciudad de Medellín. Cuenta él que desde el colegio tuvo que ponerse a actuar, no precisamente porque fuese su pasión en aquel entonces. No era bueno en el colegio y le iba mal en varias materias, por lo que debía recurrir a una forma de salvar el año.

Hacía tratos con los profesores, participaba en cualquier obra y además debía inventarse de todo para fechas especiales. En aquel entonces también practicaba fútbol, pero una que otra lesión y los placeres juveniles, incluído el teatro, lo alejaron de ese mundo. Cuando terminó el colegio, las palabras de un profesores lo dejaron pensando demás. "Usted tiene que ser actor" le dijo, y eso retumbó en su cabeza. Nunca había considerado tomar ese mundo de manera profesional. Incluso, ha revelado que llegó a estudiar solo dos meses una carrera universitaria. Sin embargo, se dio cuenta que eso no era lo suyo, que realmente lo que lo apasionaba era la actuación.

Entonces, dejó la universidad y decidió prepararse para ser un actor. Fue así como empacó maletas y se fue directamente para La Habana, Cuba. Allí estudió en el Instituto Superior de Artes (ISA), dedicado a las artes escénicas. De esta manera, el protagonista de Rigo empezaba a dar sus primeras puntadas profesionales en este mundo tan complejo, como lo es el mundo de la actuación. Posteriormente decidió radicarse en Argentina, un país por el que sentía muchos gustos y cariño y del que también aprendió.

Del teatro en Argentina y Colombia a la televisión

Allá en Argentina tuvo la oportunidad de participar en varias obras de teatro, donde siguió perfeccionando su arte. Algunas de sus participaciones fueron en La Cantante Calva, La Revolución, y muchas más. Su talento también le abrió las puertas en la televisión, siendo parte de la exitosa serie Nini. Una participación que permitió que el nombre de Juan Pablo Urrego ganara algo de reconocimiento. Tras seis años en el país gaucho regresó a Colombia. Aquí no perdió el tiempo y continuó dedicado al teatro, algo que aún lo apasiona mucho. Fueron varias las obras en las que aportó con su talento único.

Pero entonces llegaría el momento en que el protagonista de Rigo, empezaría a hacer parte de un sin fin de producción en Colombia. La primera de ellas fue El Capo 2, de ahí participó en otras novelas como Las Esmeraldas y entonces llegó Las Hermanitas Calle. Allí interpretó a Joaquín Calle. Su papel fue brillante, la gente empezaba a notar la calidad actoral de Juan Pablo Urrego. Tras este éxito, dos nuevos papeles suyos hicieron que el país se rindiera a sus pies. El primero en Sin senos si hay paraíso como Hernán Darío Bayona y el segundo en Sobreviviendo a Escobar, alias J.J. En esta última él le dio vida al propio Jhon Jairo Velasquéz.

Y la vida siguió premiando el talento del paisa. Ahora las plataformas también lo querían en sus proyectos, actuando en Distrito Salvaje y Historia de un crimen: Colmenares. Junto con estas producciones, en cine se estrenaba Amigo de nadie, película en donde también fue protagonista. Fue así como la carrera de Juan Pablo Urrego no se detuvo, el éxito lo perseguía. Prime Vide, Netflix, Apple TV+ contraron al colombiano en varias de sus novelas. en algunas era su gran protagonista. Y como olvidar El olvido que seremos, donde tuvo una actuación magistral.

Juan Pablo Urrego, el gran protagonista de Rigo

Aunque su vida no ha estado llena de nominaciones, el talento del país es indiscutible. No muchos tienen la fortuna de brillar en la televisión nacional, en las plataformas digitales y en el cine. Pero Juan Pablo Urrego puede decir que ha logrado brillar en estos tres aspectos. Pero a su vida aún le faltaba un nuevo papel, uno que lo retará de gran manera. Y así fue como llegó la novela de Rigoberto Urán, del canal RCN. El paisa se convirtió en el protagonista de Rigo y la verdad es que ha logrado superar las expectativas de todos. Con una actuación impecable, Juan Pablo le ha dado vida al ciclista.

En redes sociales es normal ver un sin fin de comentarios donde aplauden y lo felicitan por su gran interpretación. Y es que, el hombre se ha fajado en todo aspecto, incluso, tuvo una ardua preparación para darle vida a este personaje. Uno de los papeles de Urrego que más será recordado, seguramente. Pero para fortuna de todos, aún nos quedan muchos para disfrutar de la calidad de este actor. Sin duda alguna la historia de Juan Pablo Urrego en la actuación está escrita con tinta dorada.

