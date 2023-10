La nueva contratación de Caracol que podría quitarle el trabajo a presentadores del Canal

.Publicidad.

Caracol Televisión se ha convertido en uno de los canales más grandes que hay en la actualidad en Colombia. Esto se hace muy notorio en la calidad de las producciones que tiene. Sin duda alguna, el canal no escatima en lo absoluto para darle a los televidentes productos destacables. Incluso, siempre buscan innovar en cada proyecto que inician, lo cual es muy admirable. Ahora, también han buscado incluir esta misma tecnología en diferentes programas. Como ocurrió recientemente con una nueva integrante entre los presentadores de Caracol, en uno de sus programas fuera del aire. Causó gran sorpresa pero a su vez dejó muchas dudas.

Titania, la nueva integrante de los presentadores de Caracol ¿le quitará el puesto a Andrea Serna?

Hace muy poco en Caracol Televisión arrancó Reto 3X Rexona Clinical by Desafía. Un programa de competencia donde se ven involucrados la marca Rexona y el canal. Este programa reune 10 participantes de varias temporadas del reality del canal. El premio, 20 millones de pesos. Pero hay algo que ha llamado mucho la atención. Entendiendo que es un formato que proviene de El Desafío, uno pensaría que su presentadora sería Andrea Serna. Sin embargo, la mujer no se ha visto en lo absoluto. Sería otra integrante que se suma al grupo de presentadores de Caracol.

Se trata de Titania. Seguramente muchos se estén preguntando quién es esta mujer. Pues se trata de una Inteligencia Artificial, la cual ahora dirige el programa y da instrucciones a los concursantes. Y es que, esta no es la primera vez que Caracol Televisión ha optado por hacer uso de esta herramienta. Recordemos que actualmente en Yo me llamo, también hay Inteligencia Artificial. Esta no tiene una labor sencilla, es la encargada de decidir en algunas noches el mejor cantante, dándoles grandes premios. ¿Será este el futuro de los presentadores de Caracol? o ¿Solo se convertirá en una herramienta para ayudar en ciertos casos?

