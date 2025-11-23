- Así avanza la dura batalla para frenar el contrabando y golpear de frente al mercado ilegal

La Federación Nacional de Departamentos realizó la feria Colombia son las regiones donde formó y sensibilizó asistentes sobre importancia de consumir trago legal

Lejos del estruendo mediático, la Federación Nacional de Departamentos (FND) libra una batalla que busca frenar el contrabando de cigarrillos y licores, esa plaga voraz que acaba con la plata destinada a salud, educación y deporte. Aunque es una guerra ardua la que lleva la Federación Nacional de Departamentos sus efectos han sido tan efectivos como invisibles para muchos.

Bajo la dirección de Alonso Angulo Fernández, la FND desplegó un ambicioso plan con cinco líneas estratégicas de acción: capacitación, comunicaciones, formación de grupos operativos, análisis de información y participación ciudadana. Esta estructura, lejos de ser meramente burocrática, opera con tres frentes: asesores regionales para hacer puente con los departamentos, un equipo de comunicaciones para concientizar a los ciudadanos, y un grupo local que aporta asistencia jurídica y administrativa.

El programa no trabaja a ciegas. Desde 2011, la FND desarrolla el estudio “Incidencia de cigarrillos ilegales en Colombia” para cuantificar el consumo de productos ilegales, entender las zonas más afectadas, el perfil del consumidor y el impacto fiscal para los departamentos.

Asimismo, para monitorear y articular los esfuerzos del territorio, la FND ha respaldado la plataforma ORCA (Observatorio de Registro y Control Anticontrabando), una herramienta digital donde los grupos operativos de los 32 departamentos y Bogotá reportan inspecciones, decomisos y fiscalizaciones. Gracias a ORCA, se generan análisis sectoriales que permiten descubrir patrones, focalizar acciones y alinear estrategias entre autoridades como la DIAN, la POLFA y las direcciones de Hacienda departamentales.

Según el informe de gestión 2023 de la FND, se realizaron 28 capacitaciones, 62 comités interinstitucionales y 11 campañas masivas en eventos sociales significativos. A su vez, se consolidaron zonas de comercio legal, incorporando cientos de establecimientos bajo vigilancia y promoviendo la cultura de la legalidad.

En este punto, la ciudadanía juega un papel fundamental para combatir el contrabando de licores y cigarrillos. Pues, aunque suene obvio, el mayor incentivo de los contrabandistas para seguir operando es que todavía hay bastantes consumidores de productos ilegales.

Por esta razón, La FND recomienda a todos los ciudadanos que van a consumir bebidas alcohólicas y cigarrillos que hagan la compra de sus productos en establecimientos de confianza, como lo son cadenas de supermercados o licoreras debidamente registradas. Adicional a que es importante seguir las siguientes recomendaciones para reconocer licores legales:

Recomendaciones para reconocer cigarrillos legales:

Estas recomendaciones hacen parte del esfuerzo que ha hecho la Federación Nacional de Departamentos por cambiar la mentalidad de los ciudadanos haciendo que estos reconozcan la importancia de comprar legal, en tanto que, esto no solo les puede llevar a evitar sanciones, sino también les permite disfrutar un buen momento sin poner la salud en juego, pues el alcohol adulterado puede llevar a escenarios tan graves como la ceguera o la muerte.

