- Así arrancó Autocom, la compañía colombiana que logró ser una de las que más distribuye carros en el país

Consolidarse en un mercado tan competitivo como lo es el automotriz, no es cosa sencilla. No solo se necesita de la experiencia o de una buena reputación que le genere confianza al comprador. Aunque, en Colombia hay grupos y compañías que han podido lograr esto, destacando en un sector con tantos rivales. Esto es lo que ha logrado una de las empresas que se encarga de poner a rodar varias marcas en el país. Se trata de Autocom, que a lo largo de su historia, ha logrado múltiples reconocimientos y han sido pioneros en traer marcas chinas y llevarlas a otro nivel en Colombia.

No ha sido una tarea sencilla y más si tenemos en cuenta que en algún momento, había algo de desconfianza con estos vehículos. Sin embargo, para Autocom esto no fue un impedimento para posicionar algunas marcas como JAC de manera impresionante en el país. Lo mismo han hecho en la actualidad con otras referencias y hoy están buscando conquistar el mercado colombiano con varias novedades y vehículos que son una joya por completo. Así es como arrancó esta empresa que hoy es una de las mayores distribuidoras de vehículos en Colombia.

Así arrancó Autocom, la compañía colombiana que le da la pelea a otros grandes grupos

Conseguir lo que han conseguido en la actualidad, no fue tarea sencilla, pero desde que llegaron, conquistaron el mercado colombiano. Todo inició en el año 2006, cuando se creó Automotores Comerciales, también conocido como Autocom. Sobre sus propietarios en ese entonces o quienes le dieron vida a esta compañía, no hay mucha información. Aunque, para ese entonces, fueron noticia nacional, apareciendo en varios medios, quienes reportaban la llegada de la importante marca china JAC. Los encargados de este negocio, Autocom, pero esto no fue lo más sorprendente.

JAC es una de las marcas que distribuye Autocom.

Según las cifras, en menos de 14 meses, se llegaron a vender más de 1.100 camiones y 200 microbuses. Estos datos no solo demostraban el buen trabajo de Autocom, sino también su creciente reputación en el mercado colombiano. Claro, hay que aclarar que hoy en día son más las marcas que representa, y a las que se les ha buscado dar ese mismo impulso. Aunque, gracias a su buen trabajo con JAC, demostraron ser capaces de seguir creciendo y expandiendo su negocio de distribución de vehículos en el país.

En 2010, llega otra marca que también tenía y tiene grandes pretensiones en el mercado colombiano. Estamos hablando de Karry, que empezó a traer vehículos ideales para empresas, emprendedores y más. Desde su llegada, se han puesto a rodar más de 10 mil unidades de esta compañía, lo que habla muy bien del trabajo de Autocom en un mercado tan competitivo. Ahora bien, en 2015 hubo un gran cambio que sin duda le dio un impulso clave a esta compañía colombiana y que de hecho fue notable en ese momento.

El año en que esta empresa dio un gran salto en el mercado

Comencemos por Mahindra, pues en 2015 se anunció que Autocom era la distribuidora oficial de esta marca de la India. Aunque las novedades no terminan allí, pues en ese entonces fue adquirida mayoritariamente por el Grupo Eljuri, proveniente de Ecuador. Estos son los mismos que pusieron Metrokia y asumieron la distribución de Hyundai en Colombia hasta su alianza con el hoy Grupo Astara. Esto los llevó a otro nivel y posicionó muy bien a Autocom en el mercado colombiano. Llegaron a ser reconocidos como el distribuidor número 1 de marcas chinas en Colombia.

Se empezaron a consolidar mucho mejor en el mercado, aumentando su participación. Esto también tiene que ver con la inclusión de nuevos vehículos a su portafolio. Además, llegaron a ser reconocidos por la misma JAC como su mejor distribuidor global. A esto se suman diferentes certificados y reconocimientos que recibieron hace un buen tiempo. Pero su trabajo no ha acabado allí, y hoy en día son reconocidos por su gran servicio postventa. Actualmente, Autocom tiene 27 vitrinas en todo el país y 23 Centros de Servicio Postventa para atender cualquier necesidad de sus clientes.

Juan Diego Galindo, gerente general de Autocom.

Hace pocos años, se convirtieron en los distribuidores oficiales de Jetour, una marca con vehículos únicos de excelentes prestaciones y muy competitivos por sus precios. Además, están buscando expandirse y llegar a todos los rincones del país para demostrar su calidad. Para poder lograr ello y seguir llevando a Autocom a otro nivel, hace algunos meses llegó a la gerencia general Juan Diego Galindo, un hombre con experiencia y capacidad para continuar con este gran proyecto. Hoy en día, Autocom es uno de los mayores distribuidores del país, y esto no es casualidad, es resultado de experiencia y trabajo duro.

