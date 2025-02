Los secretos de Tatiana Franko para hacer de Vos Podés, el podcast más viral en Spotify

.Publicidad.

Hoy en día, los pódcast han tomado un papel significativo en la vida diaria de las personas. Muchas ya no escuchan música mientras se dirigen a sus trabajos o realizan tareas diarias, sino que, por el contrario, prefieren oír relatos, historias y entrevistas. En Colombia, el número uno es Vos Podés, a través del cual se han dado a conocer decenas de historias impactantes de mujeres resilientes que han tenido que enfrentarse a diversas situaciones.

Todos, en algún momento, han escuchado sobre Vos Podés, ya sea porque alguien les recomendó escuchar uno de sus episodios o porque TikTok les mostró algunos de los cortos que Tatiana Franco, su creadora, comparte en la red social.

Si bien muchos piensan que la historia de Vos Podés es de largos años, considerando su posicionamiento como el pódcast más escuchado de Spotify en Colombia durante 2024 y el hecho de contar con uno de sus episodios en el número uno del ranking en México, lo cierto es que su recorrido ha sido corto, pero bastante efectivo.

Vos Podés: El pódcast con el que la periodista Tatiana Franko conquista Colombia

Tatiana Franco es una caleña que se dio a conocer como periodista y cuenta con una trayectoria de más de 10 años en los medios. Lo que muchos no saben es que su profesión de base es mercadeo y negocios internacionales. Después de involucrarse en el periodismo, comenzó a formarse en talleres y adquirió experiencia sobre la marcha.

Entre los muchos trabajos que ha tenido Tatiana, posiblemente el que más se alinea con el periodismo es Vos Podés, el cual nació hace aproximadamente cinco años como una marca a través de la cual compartía mensajes de inspiración.

"Yo soy un salpicón porque mi profesión es mercadeo y negocios, pero me dediqué al periodismo por más de 12 años; no ejercí mi carrera. He pasado por muchas cosas: trabajé en televisión, luego emprendí, y todo eso me ha construido para ser lo que soy hoy".

Durante la pandemia, en medio del encierro, lanzó la primera temporada del pódcast, que se construyó a partir de pequeñas cápsulas de inspiración que no superaban los 10 minutos. A través de estas, la comunidad de mujeres que seguía a Tatiana se fue fortaleciendo.

Después de una pausa de poco más de dos años, decidió retomar el proyecto. Así, en 2023 Vos Podés se reinventó y salió al aire como un pódcast en video con entrevistas a mujeres que han enfrentado situaciones difíciles, superando obstáculos con fortaleza.

"La enseñanza más grande que me ha dejado este proyecto es aprender a entender el mundo y verlo con otros ojos. Este pódcast me ha despertado la empatía, porque yo vivía en una burbuja creyendo que nuestro mundo es el único, pero cuando escucho a estas mujeres con sus historias, me transforman".

Gracias a la constancia, al trabajo dedicado y a una ardua labor de curaduría para seleccionar las historias, Tatiana ha logrado posicionar el pódcast como el más escuchado en Colombia, registrando un crecimiento del 2700% y una expansión acelerada en México, Estados Unidos, España y Perú.

Vos Podés: de lo digital a la vida real

El siguiente gran reto de Tatiana con Vos Podés es llevarlo a los teatros. Aunque muchos piensan que simplemente trasladará el formato del pódcast al escenario, lo cierto es que Franko ha renovado la propuesta para conectar de una manera diferente con el público que la verá en vivo.

"No quiero hacerlo así porque siento que ya está disponible en las plataformas y que está a un clic de distancia. Esto es algo distinto: una experiencia, un encuentro de mujeres y un espacio de conexión".

Bogotá será la primera ciudad en recibir este evento, con una cita el 8 de mayo en el Astor Plaza. Además, se realizará una gira nacional, con presentaciones confirmadas en Cali (su ciudad de origen), Medellín y Bucaramanga. Sin duda, será un encuentro poderoso, sincero, íntimo y real.

El sueño de Tatiana con Vos Podés es seguir contando historias e inspirando a las personas a través de estos relatos, trascendiendo Colombia para dar a conocer las vivencias de muchas mujeres latinoamericanas.

