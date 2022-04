Arrodillando al salario colombiano

Por: Andrés Moreno |

abril 19, 2022

Hace décadas que Europa despertó, hace ese mismo tiempo que Asia reaccionó, Norteamérica lo venía diciendo desde antaño... ¿Por qué África, ni Latinoamérica lo entienden?

Que, si no aumenta el tejido empresarial, sobre un mismo número determinado de trabajadores (ley de oferta y demanda) pues jamás aumentara la cotización del producto que un trabajador ofrece en un mercado, y que es, su fuerza laboral.

En Colombia el trabajador cobra un salario tan deprimente que lo considera injusto, mientras tanto en África misma, existe tanta ausencia de empresas que la masa trabajadora de un continente mayoritariamente de obreros, resulta un producto tan abundante como barato, tan innecesario y de poco valor agregado, que pensar en un alto salario es sólo un sueño en Argelia, Nigeria, Etiopía o Sudán.

¿Con la evidente realidad y la ciencia como precepto, caso seguiremos pensando que es cuestión de justicia aumentar los salarios? Sabemos que es injusto, pero ¿acaso el moralismo o la fuerza de la ley puede aumentar realmente los salarios?

Existe un patrón común en los países donde los salarios son 10 veces mayores que en LATAM, y es el per cápita; los países con per cápita 10 veces más alto son 10 veces mejor pagos, el per cápita es directamente influyente en el salario por una simple lógica. Porque describe el volumen del mercado facturado en una nación, durante 1 año, por cada habitante que esta nación tiene; es decir cuánto mercado tiene el país por habitante...y es fácil entender que, a más mercado, más volumen económico empresarial por persona, y por ende más caro resulta, usar un ciudadano para lograr mover dicha empresa, el servicio de cada uno o su fuerza laboral para mantenerlo escaso y caro, a ese proteccionismo laboral se le denomina, protección antidumping laboral.

¿Qué les hace a todos los colombianos perder el sentido común y pensar que el país eliminará la pobreza con las fronteras abiertas al mercado laboral extranjero, y cerradas al capital?

Si los impuestos son las más caros de la OCDE (35 % corporativa y 68 % tasa impositiva total en Colombia) y bien ostentamos 1 de los 10 más caros del planeta, entonces, ¿cómo diablos se piensa que el capital vendrá y se quedará a reinvertirse?

¿Y si tejido empresarial no crece y per cápita colombiano lleva 1 década estancado debajo de los 6000 USD, como es que las fronteras a nuevos obreros si están abiertas y en cada negocio o local se emplean extranjeros como si sobrara empleos al país?

Como elevar el per cápita si lo que están aumentando es el tejido obrero, y resulta el mismo PIB de 288 mil millones de dólares, de hace años, pero ahora dividido en varios millones de obreros más.

¿Imagina si un político de derecha o izquierda colombiana llegara a relevar a la derecha noruega, australiana, o a la izquierda danesa o irlandesa?

¿Se imaginan eliminar el estricto filtro y muro que representa el permiso laboral, eliminar sanciones a empresas que contaran extranjeros ilegales y permitir que masivamente obreros de países en crisis masificaran en Noruega, pero al mismo tiempo y al estilo colombiano subir de 22% el impuesto de Noruega o Dinamarca a empresas y colocarlo en 35% como en nuestra república bananera?

Imaginen la salida de capitales. Usemos la imaginación, lo determinante que es esto. …Migrando de Noruega y Dinamarca a Suiza o Singapur o Alemania, y el aumento masivo de obreros mientras desaparece la demanda de empleos...

Usemos la imaginación, lo determinante que es esto... En solo 5 años, un peligroso político de pensamiento colombiano y latino podría destrozar una Noruega o Dinamarca que de la noche a la mañana aparecería con: desempleo, caída de la cotización salarial en Noruega donde no existe salario mínimo y todo ingreso justo se logra y se cotiza por la escasez de la oferta obrera en el mercado laboral, ciudadanos sin capacidad de pagar arriendos, surgimiento de invasiones, delincuencia y atracos masivos, hambre por falta de recursos.

La política colombiana y latina podría destrozar a Noruega o Dinamarca o cualquier país rico en solo 5 años, y todo porque seguimos pensando que la economía reacciona a la moral filosófica del sentido de justicia y no a la matemática simple de las fuerzas del mercado.

Pensar como hombre de ciencia es tan fácil y a la vez tan efectivo

Cuánto necesita el obrero colombiano que nuestros políticos dejen de seguir batallas ideológicas, y justificar sus ideas zurdas o de derecha, con números falsos y empiecen a aplicar el método más efectivo que los países ricos tiene como común denominador.

Podemos controlar a favor la oferta y la demanda para que todos salgamos beneficiados, pero no podremos negar la oferta y la demanda para seguir creyendo en ideologías de políticos y su infeliz y miserable justicia social que sólo causa dependencias subsidiarias donde es innecesario subsidiar si tan solo contará con un par de empresas o de capital mas demandando su presencia y pagándolo cada vez más alto.