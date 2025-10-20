- El español detrás de la pastelería más famosas de Bogotá, icóno del chocolate santafereño

Lo que comenzó como un refugio de un exiliado, terminó siendo una joya tradicional del centro de Bogotá

Durante más de 40 años, en el corazón de Bogotá, los capitalinos se han reunido para disfrutar de un buen chocolate o un café. El punto de encuentro ha sido la pastelería La Florida, un tesoro del centro de la ciudad que guarda memorias, aromas y tradiciones que pocos conocen. Su historia se remonta a 1936, cuando el español José Granes decidió abrir una panadería en medio de su exilio.

La situación no era sencilla para él: huía del franquismo y encontró en Colombia un refugio y una nueva oportunidad. Al abrir La Florida, contaba con solo tres empleados: un panadero, un pastelero y un joven encargado del aseo. En 1940, Eduardo Martínez llegó a Bogotá en busca de un futuro mejor y se topó con una oferta laboral en la pastelería.

El destino lo puso allí, y aunque no sabía nada del oficio, aprendió rápidamente. Pronto trabajó de la mano con Granes y entre ambos nació una amistad que, además, dio origen a una de las joyas más queridas de la gastronomía capitalina: la receta del chocolate santafereño. Pero el tiempo avanzó, y en 1968 José Granes falleció.

Durante un par de años, sus hijos asumieron el manejo del negocio, hasta que en 1970 decidieron venderlo a Eduardo Martínez, quien ya se desempeñaba como administrador. Desde entonces, La Florida se convirtió en un punto de encuentro para inmigrantes que huían de la guerra en Europa y buscaban en Bogotá un pedazo de hogar.

La segunda vida de la pastelería La Florida, ícono del centro bogotano

Cuando Eduardo asumió el rol de dueño, el trabajo fue arduo, pero su dedicación lo hizo destacar. El Espectador llegó a llamarlo el artesano del pan y el chocolate, y con razón. Era habitual verlo llegar a las tres de la mañana para preparar el pan y los pasteles, siendo también el último en cerrar el local.

Bajo su liderazgo, la pastelería creció hasta mudarse a una casa de tres pisos, donde aún funciona. Tristemente, Eduardo falleció dos días antes de la inauguración del nuevo local, dejando en manos de sus hijos el legado que había construido con tanto cariño y esfuerzo.

Los años no fueron fáciles, especialmente durante la pandemia, cuando tuvieron que reinventarse para sobrevivir. Pero resistieron. Hoy, La Florida sigue siendo uno de los lugares más tradicionales del centro de Bogotá. Quienes la visitan buscan sus inconfundibles pasteles de hojaldre y el sabor de su chocolate, tan característico como su historia.

A las cinco de la tarde, las mesas se llenan de familias, amigos y turistas que disfrutan de sus onces. Lo que comenzó como un sencillo salón de té, se transformó en un ícono de casi un siglo de historia capitalina.

Si aún no la conoce, puede hacerlo en la Carrera 7 #21-46. Un rincón que conserva la esencia del viejo Bogotá y que, sin duda, vale la pena visitar.

