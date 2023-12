Antonio Sanint, el actor que le hizo una pausa a la televisión para llenar teatros burlándose del sexo

.Publicidad.

Hablar de sexo con sus hijos es una charla obligada, no solo para evitar embarazos adolescentes, enfermedades de trasmisión sexual, entre otras cosas, si no porque quien mejor que los padres para aconsejar, instruir y guiar en sus hijos en ese camino fundamental para la vida. Dura labor que el actor y comediante Antonio Sanint se tomó muy en serio, al punto de hacer un show en el teatro Nacional dedicado a esos temas incómodos para algunos que en realidad hacen parte de la vida de cada ser humano y son naturales.

Este gracioso bogotano estuvo en Las 2 Orillas y nos dejó ver su faceta más sensible respecto a la reproducción humana. Todos conocen su extensa carrera y su reconocida participación en la película ‘El paseo’. Aunque no estaba en la televisión colombiana desde la icónica novela ‘Pobres Rico’ en el año 2013, ha estado en plataformas con producciones que son un éxito como ‘Chichipatos’ en Netflix, ‘Primate’ en Prime video y ‘Siempre fui yo’ en Disney+.

Pero como muchos extrañan verlo en televisión, el querido actor nos dió una primicia, está terminando de grabar un proyecto para una cadena de televisión y tendrán un toque gracioso y clásico, como esas novelas que tanto amaN los colombianos. Además de sus proyectos de teatro, que nos contó es su formato favorito.

Antonio disfruta mucho de las tablas y sobre todo la adrenalina de que la gente vea en vivo y en directo lo que está pasando, de tener esa conexión y esa oportunidad de que el show sea orgánico y no pregrabado. Por eso y por la necesidad de hablar de los temas que algunos no se atreven a hablar, creó su show más reciente, Orgasmo, porque todos venimos al menos de uno.

Incluso, el actor lo vivió en carne propia, tras salir de la universidad entró en una fuerte depresión e inició terapias psicológicas, pero después de sentirse mejor el lugar se convirtió en un espacio para hablar de sexualidad con su psicóloga y hacerle todas esas preguntas que no fue capaz de hacerle a nadie más. Esa fue una de sus grandes inspiraciones, notar que existen temas que son un tabú a pesar de ser comunes.

De Orgasmo puede esperar muchas cosas, primero, según Antonio, al hablar con sinceridad y sin vulgaridad de un tema tan natural, muchas familias, amigos y personas se pueden relajar para expresarse al respecto y que no sea una conversación incómoda. Pero también tiene poderes 'estimulantes', afirma el actor, pues las parejas aseguran tener gran apertura para iniciar sus relaciones sexuales, gracias a la temática y lo cómico de su abordaje.

En este show se responden preguntas existenciales como ¿de dónde venimos?, ¿por qué los hombres tenemos tetillas?, ¿cuál es la diferencia entre el orgasmo de una mujer y el de un hombre?, ¿por qué se quedan dormidos después del primero?, ¿de qué hablan cuando no están con nosotras?, ¿el tamaño realmente importa?, ¿qué debo hacer cuando algo pasa y no me funciona?, entre otras. Preguntas de esas que solo se hablan con amigos y ahora se pueden hacer públicas en un teatro.

Pero lo mejor es el consejo que deja Antonio para las nuevas generaciones que van a ver su show y que son inexpertas en el mundo de la sexualidad. Recomendó usar el humor para bajar la tensión en medio de las incomodidades que se pueden vivir. Este puede ser un método de comunicación para que en caso de no saber qué hacer use esa arma y pueda tranquilizarse, hacer reír a la otra persona y continuar. Un grande del cine, la televisón, el teatro y sobre todo la comedia, que usa el poder que le da su público para romper esas barreras que dañan la relación sana del ser humano con el sexo.

