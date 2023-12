Año viejo malicioso, año viejo picarón

El año que termina nos deja como herencia dos guerras: una verdadera y otra que no es guerra, sino un exterminio. Pero no todo fue malo en este 2023 que se despide

Por: Germán Peña Córdoba |

diciembre 15, 2023

TE FELICITO AÑO VIEJO PORQUE MUERES SOLTERÓN. El año 2023 avanza hacia su ineluctable final. Un final triste y trágico si lo miramos desde la óptica planetaria o desde el mundo mundial como se dice ahora.

El año que termina nos deja como herencia dos guerras: una guerra verdadera y otra que no es guerra, sino un exterminio, genocidio o etnocidio: todos los días, horrorizados vemos las imágenes del enfrentamiento asimétrico que destruye Gaza: niños asesinados, ancianos, mujeres y civiles inocentes son bombardeados indiscriminadamente, es la ocupación a perpetuidad, que poco a poco ha ido arrinconando a los palestinos, antiguos Filisteos.

Si se analiza la desproporción en la respuesta, esta equivale a un individuo que dispara con una metralleta, a un oponente que lo hace con una cauchera. Del lado Judío son 1300 los muertos y, esto es condenable, del lado palestino 18.700 hasta el momento. Parece que la "fumigación" sigue sin límites, no para y no existe interés de un cese al fuego de parte de Israel.

Es de perogrullo entender desde la lógica cuantitativa, que la razón va más allá de la venganza de los 1.300. Si nos despojamos de eufemismos y la hipocresía que caracteriza a la humanidad, lo acontecido es el exterminio de todo un pueblo considerado de segunda: un militar de alto rango Israelí lo certifica cuando los considera "animales humanos". Los Palestinos viven confinados en una gran cárcel a cielo abierto, rumiando su odio, indigestados de rencor y sed de venganza.

La otra, que si es una Guerra, porque se enfrentan dos bandos claramente definidos: Ucrania y Rusia, ya casi apaga su segunda velita de aniversario y en este 2023 ha sido opacada por el conflicto Israelí- Palestino. Esta guerra parece que llega a su fin: según la información disponible, Ucrania claudicó ante el gigante Ruso y el Congreso Norteamericano declinó en girar ayuda económica, al país Ucraniano. Así las cosas, la situación es muy difícil para la Ucrania de Volodimir Zelenski.

Los actuales conflictos en el mundo solo dejan ver el fracaso de la ONU, ahora que cumple 75 años la declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo ideal es que los dos conflictos terminen en aras de La Paz mundial.

Pero salgamos del plano internacional para internarnos en el local.

Año Viejo, viejo perro/ Año Viejo descarado/ya que no me diste nada/ deja que me crezca el bozo.

Este gobierno tiene en su contra todos los medios de comunicación tradicionales y ellos perversamente son parte de la oposición. Con solo ver un minuto de sus noticieros se evidencia el odio y la parcialidad que agencian.

Así las cosas, no se puede esperar de parte de unos medios tan sesgados, algún reconocimiento a la gestión del actual mandatario; ellos tienen trazado una clara estrategia que se evidencia en el manejo de la información. La objetividad se les extravió, más que el análisis serio, abundan en opinión y funcionan desvergonzadamente como un partido político de oposición.

Pero no todo es malo en el tema de medios: RTVC, con sus magníficos programas y su noticiero, es una clara alternativa para confrontar la desinformación que los heraldos de la clase política tradicional le imponen a los colombianos: Noticias Uno, centenares de jóvenes apoyados en los medios alternativos de las redes sociales contrarrestan efectivamente, la desinformación del brazo comunicativo del pseudofascismo: Semana, El Tiempo, Blu Radio, Caracol y RCN. Para mi concepto, el año que termina, nos brinda unos logros importantes de parte de este gobierno que ha dejado en evidencia, que el cuento del "castrochavismo", "comunismo" y otros ismos, solo eran cocos y fantasmas, que hacen parte de la estrategia de manipulación. La guerra está en el terreno de la información y, como tal hay que enfrentarla. Ojalá en el 2024 se profundice en los cambios urgentes que reclama la sociedad Colombiana.

Si trascendemos el plano local, nos queda el plano personal.

Año viejo malicioso/ año viejo descarado/ me hiciste meter la pata/ por eso vivo amarrao.

No faltan las promesas para el año que se avecina. Para el 2024 bajar de peso será prioridad, "lo juro: no vuelvo a beber", se dice borracho y se sostiene en el guayabo. Dedicarnos al deporte será religión, cuidar la salud y visitar al médico con rigurosidad esta dentro de las promesas. Promesas van, promesas vienen, todos prometemos, promete el obrero, promete el político, promete el oficinista, el Doctor y promete el hombre de la calle. Todos prometemos en la coyuntura de nuevo año, lo difícil será cumplir lo prometido.

Ya se te llegó la hora/ ya se acerca tu velorio/ y no voy a guardar luto/ por ti viejo zanahorio.