El miedo que sufre Juan Pablo Raba y que lo afecta por su fama

Son muy pocos los actores colombianos que han logrado triunfar en el exterior. Algunos de ellos, no solo lo han hecho en Hollywood, pues también han brillado en producciones colombianas y más. Este es el caso del reconocido bogotano, Juan Pablo Raba. En su carrera, no solo ha conquistado al público colombiano. También ha logrado conquistar a gente que lo ha visto en producciones de Prime Video y mucho más. Por supuesto que esto ha hecho que adquiera mucha fama. Sin embargo, esto no ha sido tan positivo para él. El miedo de Juan Pablo Raba lo hace chocar con su carrera como actor y todo lo que esto conlleva.

El miedo de Juan Pablo Raba y que lo afecta por su fama

Para nadie es un secreto que aunque muchos crean que los actores son perfectos, sufren al igual que todos. Muchos de ellos padecen enfermedades, trastornos y fobias, y viven combatiendo con todo esto para brillar en las pantallas. Sin embargo, no siempre se suele conocer o hacer ruido sobre estas situaciones preocupantes. Y lastimosamente esto le sucede al reconocido actor Juan Pablo Raba. Pese a que siempre ha destacado en sus papeles, tiene una fobia que afecta su carrera. El miedo de Juan Pablo Raba es una fobia llamada agorafobia. Este trastorno ha afectado en más de una ocasión al bogotano.

Según contó él en La sala de Laura Acuña, esta fobia, hace que se sienta muy nervioso cuando hay mucha gente presente. Es decir que, frente a las aglomeraciones, este miedo aumenta notoriamente. Es por esto que para él, es tan difícil estar presente en algún concierto o un multiplex de cine. Incluso, relató una anécdota que se dio a raíz de su actuación en Mi gorda bella. Tras aparecer en esta producción, al hombre lo seguían para obtener su autógrafo. Esto en efecto causaba que un gran número de personas se acercaran a él. Esto hizo que sintiera un gran estrés.

Esto no quiere decir que el bogotano sea una persona prepotente o algo por el estilo. Para nada, el actor es una persona muy sencilla y carismática. Sin embargo, al igual que cualquier persona, sufre una fobia que afecta su carrera como actor.

