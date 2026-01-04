- Amazon sigue siendo el rey, las poderosas chinas no lograron superarla durante 2025

Con más de 650 millones de usuarios mensuales, la compañía estadounidense sigue ampliando la distancia frente a sus competidores

La empresa fundada por Jeff Bezos continúa liderando el comercio electrónico mundial durante 2025. Amazon se mantiene como la plataforma con mayor tráfico de usuarios, registrando un promedio de 651,7 millones de usuarios mensuales en su aplicación móvil. Una cifra que marca una distancia considerable frente a su más cercano competidor, Shopee, la empresa de origen singapurense que ocupa el segundo lugar con 392,8 millones de usuarios mensuales, según datos de la plataforma de análisis digital Similarweb.

Las cifras no solo reflejan el dominio de Amazon en tráfico, sino también en ingresos. Durante 2024, la compañía generó US$630.000 millones, de los cuales cerca del 15 % provinieron de Amazon Web Services (AWS), su negocio de computación en la nube, de acuerdo con Business App. Para finales de 2025, y con base en los ingresos trimestrales reportados, se proyecta que las ventas netas anuales superen los US$700.000 millones, consolidando a la empresa como una de las más poderosas del mundo.

Según la firma eDesk, Amazon representó durante este año casi el 40 % del mercado de comercio electrónico en Estados Unidos, un liderazgo que se sostiene gracias a su infraestructura logística, su ecosistema digital y el crecimiento constante de AWS, que continúa siendo uno de los principales motores financieros de la compañía.

Andy Jassy, actual director ejecutivo de Amazon.

Detrás de este posicionamiento global hay figuras clave. Una de ellas es Andy Jassy, actual director ejecutivo de Amazon. El neoyorquino, graduado de la Escuela de Negocios de Harvard, ingresó a la compañía en 1997 y asumió el cargo de CEO en julio de 2021, luego de liderar durante años Amazon Web Services y convertirla en una de las plataformas de nube más importantes del mundo.

Junto a Jassy, también se destaca Matt Garman, actual CEO de AWS. El ingeniero industrial de la Universidad de Stanford fue una de las piezas fundamentales en la creación y lanzamiento de los primeros servicios de Amazon Web Services en 2006, una división que hoy resulta estratégica para el crecimiento del gigante tecnológico.

En Colombia los servicios de AWS están a cargo de Daniel Saldarriaga, quien es el country manager. Se trata de un ingeniero de la Universidad Javeriana, quien además lleva más de 10 años en la compañía.

Cómo les fue a los rivales de Amazon

En el ranking de tráfico mensual, el segundo lugar lo ocupa Shopee, seguida por Temu, la polémica plataforma de origen chino que ha enfrentado restricciones en Estados Unidos y en varios países de la Unión Europea. Durante 2025, Temu registró un promedio de 246,4 millones de usuarios mensuales, una cifra relevante, pero aún distante del liderazgo de Amazon.

En el cuarto puesto aparece Shein, también de origen chino y especializada en moda. La empresa ha estado envuelta en distintas controversias regulatorias, como en Francia, donde fue restringida temporalmente por la comercialización de productos cuestionados. Aun así, mantiene un tráfico promedio de 215,1 millones de usuarios mensuales.

Fundadores de Flipkart.

La lista la cierra Flipkart, plataforma india fundada en 2007 por Sachin Bansal y Binny Bansal, dos exempleados de Amazon que decidieron emprender su propio camino. Actualmente, Flipkart registra cerca de 190,8 millones de usuarios mensuales, consolidándose como uno de los actores más importantes del comercio electrónico en Asia.

