- Una marca paisa de productos eléctricos de belleza creada por dos hermanos logró una proeza con el gigante Disney

Los 20 mil millones que venden los hermanos Andrés y Ruben Betancur con Cosmos se multiplicarán con su alianza con la gran empresa de norteamerica

Cosmos, empresa paisa dedicada a la distribución de productos de belleza, anunció una alianza exclusiva e histórica con Disney. Gracias a esta unión, la compañía podrá desarrollar productos de belleza inspirados en los reconocidos personajes de la firma estadounidense. Este acuerdo es el resultado de varios años de trabajo y consolidación, un proceso que en 2025 le dejó ganancias cercanas a los $20 mil millones a esta empresa que nació en pleno Hueco de Medellín.

Los hermanos paisas detrás de Cosmos.

Detrás de este negocio se encuentran dos hermanos paisas: Andrés Felipe y Rubén Darío Betancur Roldán. Su historia empresarial comenzó hace 13 años en el Hueco, levantando cajas, negociando con proveedores y probando suerte con distintos productos. En sus inicios importaban desde Panamá artículos de belleza, tecnología y electrónica, apostándole a todo lo que pudiera tener salida en el mercado, hasta que alguna de esas ideas diera resultado.

El producto de Cosmos que los puso a volar en ventas, secador Pollux

Durante esos primeros años, la apuesta apenas les dejaba una ganancia anual cercana a los $4 millones, pero nunca desistieron. En 2017 constituyeron formalmente Cosmos, la empresa con la que lograron posicionar el secador Pollux, un producto que se volvió popular gracias a un detalle poco común en ese momento: un cable de cuatro metros, pensado especialmente para uso profesional. Con el tiempo, dejaron de importar desde Panamá y tomaron una decisión clave: montar su propia planta de producción en China.

En el país asiático, la empresa paisa encontró capacidad productiva, costos competitivos y un ecosistema de innovación constante. Gracias a esta expansión, Cosmos amplió su portafolio y hoy cuenta con más de 180 productos, entre los que se incluyen artículos de belleza, herramientas eléctricas de uso profesional e incluso productos dirigidos a niños y niñas.

Actualmente, Cosmos tiene presencia en más de 1.800 puntos de venta físicos a nivel nacional, con cobertura en 29 departamentos del país. Además, ya expandieron su operación a Ecuador, donde ingresaron a través de un joint venture y hoy cuentan con oficina propia, equipo local y distribución nacional. La compañía también evalúa nuevas oportunidades para llevar su negocio a otros mercados de Centroamérica.

Así es la alianza entre la empresa paisa y Disney

Según lo han informado los hermanos Betancur, la colección que lanzarán junto a Disney contará con más de 30 productos. Entre ellos habrá artículos electrónicos y de cuidado personal como secadores, planchas, cepillos eléctricos, shampoos, pañitos húmedos y jabones líquidos, todos inspirados en los personajes de la reconocida marca de entretenimiento.

La línea de Cosmos en alianza con Disney.

El acuerdo tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de renovación. La idea es lanzar colecciones limitadas por temporada, que estarán disponibles en Colombia a través de cadenas como Éxito, Falabella, Olímpica, Puntos Colombia y Mercado Libre, además de la tienda virtual de la compañía. A esto se suma una alianza con Coopidrogas, que les permitirá fortalecer su presencia y distribución en el país.

