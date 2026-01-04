- Así fue el minuto a minuto de la operación secreta que sacó a Maduro de su búnker en Caracas

El portal Illicit Investigations revela cómo una operación en 11 fases, con drones y guerra electrónica, permitió la captura de Maduro y su esposa en Caracas

Una operación planeada, donde hubo explosiones en diferentes sitios de Venezuela como estrategia para confundir a los militares venezolanos, también tuvo interceptaciones electrónicas, con las que los gringos interfirieron la comunicación interna del régimen. Todo esto facilitó la entrada del comando élite Delta Force que con sorprendente sigilo ingresó a la base militar más famosa de Caracas, donde se encontraba Maduro junto a su esposa, Cilia Flores. Este es el hilo de los acontecimientos registrado por el prestigioso medio investigativo @Ilicit_Investigations.

Etapa 1

Pasada la medianoche, durante la madrugada del sábado 3 de enero, comenzaron ataques con drones contra bases militares, puertos y aeropuertos en varios estados del país. El objetivo fue confundir y desestabilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y degradar sistemas de defensa antiaérea.

Etapa 2

Establecimiento Naval General Simón Bolívar, dentro de la Academia Militar de la Armada Bolivariana, Catia La Mar, estado Vargas:

10°35'25.1"N 67°03'01.8"W En este punto operaban sistemas de defensa antiaérea rusos Buk M2E.

(2/11) Establecimiento Naval General Simón Bolívar, dentro de la Academia Militar de la Armada Bolivariana, Catia La Mar, estado Vargas:

📌10°35'25.1"N 67°03'01.8"W

En este punto operaban sistemas de defensa antiaérea rusos Buk M2E. pic.twitter.com/9lWK9VLwwE — Illicit Investigations (@illicitinv) January 3, 2026

Etapa 3

Puerto de La Guaira, bodegas:

10°36'02.9"N 66°56'14.5"W

(3/11) Puerto de La Guaira, bodegas:

📌10°36'02.9"N 66°56'14.5"W pic.twitter.com/XPc6Db7mB9 — Illicit Investigations (@illicitinv) January 3, 2026

Etapa 4

Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda (La Carlota), Caracas:

10°29'07.8"N 66°50'47.4"W En la base se encontraban sistemas antiaéreos rusos Buk M2E.

(4/11) Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda (La Carlota), Caracas:

📌10°29'07.8"N 66°50'47.4"W

En la base se encontraban sistemas antiaéreos rusos Buk M2E. pic.twitter.com/epn6RuT65i — Illicit Investigations (@illicitinv) January 3, 2026

Etapa 5

Centro de Comunicaciones de El Hatillo, Caracas:

10°24'57.7"N 66°50'57.4"W

Etapa 6

Comando General de la Milicia Bolivariana, antiguo Observatorio Cagigal, Caracas:

10°30'12.1"N 66°55'45.1"W

(6/11) Comando General de la Milicia Bolivariana, antiguo Observatorio Cagigal, Caracas:

📌10°30'12.1"N 66°55'45.1"W pic.twitter.com/qywhvVotFL — Illicit Investigations (@illicitinv) January 3, 2026

Etapa 7

Vehículo destruido en Charallave, estado Miranda:

10°17'12.0"N 66°51'14.0"W

(7/11) Vehículo destruido en Charallave, estado Miranda:

📌10°17'12.0"N 66°51'14.0"W pic.twitter.com/3dolgQTk1f — Illicit Investigations (@illicitinv) January 3, 2026

Etapa 8

Fuerte Guaicaipuro, carretera Charallave–Santa Teresa del Tuy, estado Miranda:

10°16'10.9"N 66°46'02.6"W En este punto había sistemas Buk M2Ey un radar 392GMDAA.

(8/11) Fuerte Guaicaipuro, carretera Charallave–Santa Teresa del Tuy, estado Miranda:

📌10°16'10.9"N 66°46'02.6"W

En este punto había sistemas Buk M2Ey un radar 392GMDAA. pic.twitter.com/A5r5POIaDm — Illicit Investigations (@illicitinv) January 3, 2026

Etapa 9

Aeropuerto de Higuerote, estado Miranda.

10°27'51.4"N 66°05'41.1"W

(9/11) Aeropuerto de Higuerote, estado Miranda.

📌10°27'51.4"N 66°05'41.1"W pic.twitter.com/CnZ5Wy4JAY — Illicit Investigations (@illicitinv) January 3, 2026

Etapa 10

Fuerte Tiuna, Caracas — múltiples ataques registrados:

10°27'12.2"N 66°54'26.3"W

(10/11) Fuerte Tiuna, Caracas — múltiples ataques registrados:

📌10°27'12.2"N 66°54'26.3"W pic.twitter.com/OQDLUf8Tml — Illicit Investigations (@illicitinv) January 3, 2026

Etapa 11

Extracción. A las 1:59 a.m., aproximadamente 11 helicópteros, entre ellos MH-47G Chinook y MH-60 Black Hawk, ingresaron al espacio aéreo de Caracas. Para permitir la entrada segura de las aeronaves, la Armada de los Estados Unidos (US Navy) ejecutó previamente operaciones de guerra electrónica, utilizando aviones EA-18G Growler, equipados con pods de interferencia electrónica que cegaron los radares venezolanos e interfirieron los sistemas de guiado de misiles.

Estas acciones forman parte de las operaciones de supresión de defensas aéreas (SEAD). Posteriormente, el grupo élite del Ejército de Estados Unidos, Fuerza Delta, especializado en contraterrorismo, ingresó a un búnker conocido como La Casa de los Pinos, ubicado en la urbanización Guaicaipuro dentro del Fuerte Tiuna, donde residían Nicolás Maduro y Cilia Flores. Ambos fueron capturados y extraídos mientras intentaban ingresar a un refugio dentro de su residencia.

En el operetivo participaron miembros del FBI y de la DEA. El operativo fue quirúrgico y exitoso, sin bajas estadounidenses. Según Donald Trump, la Fuerza Delta entrenó durante meses esta operación en una réplica exacta del lugar. En círculos militares de Estados Unidos se confirma que un alto mando del gobierno venezolano fue la principal fuente de la CIA y facilitó información clave para ejecutar el operativo. Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados al buque de asalto USS Iwo Jima (LHD-7) y posteriormente serán llevados a Nueva York, donde enfrentarán cargos de narcotráfico y terrorismo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan.

(11/11) Etapa 2 – Extracción.

A las 1:59 a.m., aproximadamente 11 helicópteros, entre ellos MH-47G Chinook y MH-60 Black Hawk, ingresaron al espacio aéreo de Caracas.

Para permitir la entrada segura de las aeronaves, la Armada de los Estados Unidos (US Navy) ejecutó previamente… pic.twitter.com/bfRqeNYQtB — Illicit Investigations (@illicitinv) January 3, 2026

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.