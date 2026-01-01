Profesor de Filosofía le ganó el pulso a Angie Rodríguez y se volvió mano derecha de Petro en el Palacio de Nariño

Raúl Moreno llegó, igual que la directora del Dapre, gracias al minSalud Guillermo Jaramillo, pero su formación académica le dio ventajas para quedarse con el cargo

Las extenuantes alocuciones presidenciales que Petro ha dado en estos años de su Gobierno han dejado ver su fascinación por los discursos enredados con conceptos académicos, por lo cual José Raúl Moreno tenía el camino pavimentado para terminar de cuarto jefe de despacho presidencial. Esta vez el escogido es un interlocutor intelectual y no un ejecutor pragmático como lo era Laura Sarabia.

Raúl Moreno se graduó como Filósofo en la Universidad Nacional y completó una maestría en literatura creativa en universidad Central, donde se quedó como docente desde el 2010. Su primer contacto con Petro fue por medio de contratos con la Secretaría de Integración Social y luego en la Secretaría Distrital de Gobierno durante su Alcaldía de Petro. Como varios exfuncionarios del Distrito en tiempos de Petro, terminó en el equipo de Guillermo Alfonso Jaramillo cuando este se ganó la Alcaldía de Ibagué.

Siguiendo su costumbre de cargar con sus subalternos, Raúl Moreno fue contratado por Jaramillo como asesor grado 9, cuando asumió el Ministerio de Salud en reemplazo de Carolina Corcho. Moreno dejó la docencia para concentrarse en la burocracia y por esa ruta escaló hasta el despacho presidencial. Antes de llegar a ser la mano derecha de Petro, estuvo como asesor grado 14 en el DAPRE en el 2024. Su llegada coincidió con la de Angie Rodríguez como directora de la entidad, recomendada también por Jaramillo.

Llenó el vacío que dejó Jorge Rojas, quien renunció en el mismo momento en el que Petro entronizó a Bendetti en el Palacio de Nariño después del tumultuoso Consejo de Ministros de comienzos de año trasmitido por televisión.

La tensión entre Angie Rodríguez y Raúl Moreno es inocultable y ella intentó incluso sacarlo de la Casa de Nariño, pero no lo logró y en la puja la que estuvo a punto de terminar descabezada fue ella. Aunque, finalmente sobrevivió, le tocó presenciar el ascenso de su rival palaciego, Raúl Moreno, al cargo de jefe de despacho, con oficina continua al Presidente. Fue el regalo del Niño Dios porque el propio Presidente lo posesionó el 24 de diciembre.

Sr. Presidente @petrogustavo muchas gracias por permitirme trabajar a su lado, es un honor para mi ser parte del proyecto del cambio. https://t.co/gUC0mP0PZj — Raul Moreno (@raumoreno_) December 25, 2025

Su nombramiento ha sido leído como un mensaje contundente hacía los sectores de la izquierda que han tomado distancia de las decisiones del Gobierno, pues si algo ha sabido mostrar Moreno es que es un petrista pura sangre, leal y obediente, pero además un interlocutor en conceptuaciones de alto vuelo mientras Angie Rodríguez quedó limitada a la tarea que demanda el aparato administrativo del Palacio de Nariño.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.