La Superintendencia de Industria y Comercio de Cielo Rusinque negó el registro de la marca Onlysun, La empresa rival, Almacenes Only presentó argumentos potentes contra la aprobación del logo. Para los empleados de la tienda de José Rodríguez existía un parecido claro entre la forma de los símbolos, en consecuencia, los trabajadores presentaron sus razones en la Superindustria.

El pleito

Para los abogados de Only existen muchas similitudes entre Only y Onlysun. Por el parecido los consumidores podrían confundirse y asociar Onlysun con Only, por pensar que Onlysun es un nuevo servicio ofrecido por la conocida tienda de ropa; no obstante, no es el caso, son franquicias diferentes. Onlysun se enfoca en el negocio de cortinas para ducha hechas con textiles o plásticos, y Only se especializa en la comercialización de prendas de vestir.

Como respuesta los abogados de la empresa de cortinas se enfocaron en las diferencias fonéticas, gramaticales y visuales. Por las divergencias para los defensores del negocio de persianas es sencillo para los clientes distinguir entre las franquicias. Sin olvidar que la expresión “Only” no es exclusiva de la cadena de almacenes, pudiéndose utilizar la palabra en otras expresiones como Onlysun por ejemplo.

El resultado

Una vez evaluados los dos puntos de vista, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró valido el reclamo de Only. Con la decisión de la entidad gubernamental se niega el deseo de Jefferson Andrés Duque Montes. El mencionado intentó registrar Onlysun en un primer lugar, no fue el único decepcionado. Para Camilo Villa, el fundador de Singular Legal, la aplicación de la norma fue muy severa y las dos firmas estaban enfocadas en negocios diferentes, y en efecto, para Villa se debió aprobar el registro de la nueva sociedad.