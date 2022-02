ONLY, el almacén que se inventó un campesino para vestirse bien y barato

.Publicidad.

Parece que el tiempo en el ONLY no corre. Después de casi 70 años, dentro de los almacenes todo sigue siendo igual. La ropa que allí venden sigue exhibida en las mismas cajas de tablas de madera. Los vendedores visten el mismo delantal azul oscuro de todos sus tiempos. Los vestieres, los mostradores de vidrio y las registradoras se resisten al paso de la tecnología. Es el único lugar que baja y sube la mercancía en baldes de plástico de colores que cuelgan de cuerdas que van viajando del último al primer piso. Casi un patrimonio cultural de Bogotá.

Desde hace 68 años ONLY es el lugar donde se puede renovar un armario completo a bajo costo y con ropa de calidad nacional. El 90% de lo que allí venden es hecho por pequeñas microempresas colombianas que se han mantenido a lo largo del tiempo como proveedores de don José Rodríguez, el fundador del almacén, quien a finales de los años 50 llegó a Bogotá huyendo de la guerra entre liberales y conservadores que sacó corriendo de sus tierras a millones de campesinos.

Cuando José Rodríguez llegó a la Bogotá de aquella mitad del siglo pasado, después de buscar pesos haciendo varios oficios, compró una máquina de coser con la que empezó a fabricar camisas que bien se vendían en aquella época. Ofrecía sus confecciones en los almacenes de ropa de la céntrica Chapinero, donde un años más tarde montó un pequeño local al que llamó ONLY. Allí empezó el legado.

Dos años después, en 1956, en su camino se cruzó Lilia Moncada, la mujer que lo ha acompañado durante toda su vida y que siempre fue un gigante apoyo comercial. Ella confeccionaba vestidos para niña. Unieron fuerzas. Se enamoraron entre retazos de tela, hilos y puntadas de sus viejas máquinas Singer. Crecieron empresarialmente con fábrica de ropa y almacenes para venderla.

La década de los años 60 los agarró con seis almacenes ONLY. La exitosa política y estrategia de los Rodríguez Moncada fue poner sus productos por debajo de los otros precios en el mercado, gracias a la compra directa con los fabricantes bogotanos de jeans, camisas, vestidos y sudaderas. ONLY no invierte en comerciales. Los miles de millones que no pagan en radio, ni en televisión, ni en prensa, les da el margen para poner atractivos precios. Su publicidad siempre ha sido el voz a voz entre sus clientes y la nostálgica memoria de los bogotanos.

En pleno 2022 en Bogotá hay 12 almacenes ONLY, todos puestos en sectores populares de la ciudad, donde pululan las clases trabajadoras y humildes. Tiene más de mil empleados. En el sur hay puntos en el Restrepo, en Fontibón, en Kennedy; también hay en Suba, Galerías y Santa Helenita y aún quedan los tradicionales de Chapinero, donde empezó este negocio familiar que arrancó de la nada y que se instauró en la cultura tradicional de los bogotanos.

Por esta época de inicio de año el ONLY está atiborrado de padres de familia que buscan entre los estantes la ropa para arrancar el año escolar de sus hijos. Los uniformes de los colegios públicos son prendas insignia del almacén: las camisas blancas de cuello alto, los pantalones de lino color azul y gris, y los sacos de lana del mismo color azul oscuro que visten los vendedores en sus delantales son el pan diario de enero y febrero.

Uno de los jóvenes vendedores que atiende la sección de camisas en el ONLY del barrio Restrepo dice que en un buen día de trabajo normal está vendiendo entre 500 y 600 camisas blancas que los niños visten para las escuelas; vende también el mismo número de pantalones; aquí las prendas no superan los 30 mil pesos. El éxito siguen siendo los precios bajos. Toda la ropa que allí hay, para vestir y para el hogar, está al alcance de los bolsillos más pobres.

Desde hace algunos años al frente de las tiendas están los hijos de José Rodríguez y Lilia Moncada: Miguel Ángel y María Liliana, mientras que sus dos fundadores viven sus días de buen retiro, pero vigilando desde la distancia el que se mantengan los precios bajos y sobre todo la tradición que se vive dentro de los almacenes. No se pueden perder sus paredes blancas adornadas con el nombre ONLY en gigantes letras de rojo intenso, sus clásicas puertas de vidrio con gruesos marcos de madera color caoba que dan la entrada a un almacén de precios baratos donde el tiempo no pasa.