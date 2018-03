Alexis Calvo, el enano de Pandillas Guerra y Paz, quiere llegar al Senado

El domingo 22 de febrero Alexis Calvo llegó a Villavicencio. Una comitiva lo esperaba, la mayoría compuesto por personas de talla pequeña. Llevaban pancartas con su imagen y el lema con el que aspira a ser la primera persona de su condición que arriba al congreso de la república: Colombia con altura.

Alexis mide un metro cinco centímetros y nunca le ha quedado grande nada. Alexis fue el quinto hijo de un comerciante y de una diputada del Casanare, fue el primer presidente de alguna asamblea departamental de Colombia cuya estatura no sobrepasó el metro cincuenta. Desde que era niño se acostumbró a remar contra la corriente. Su mamá lo fue acostumbrando y le habló con franqueza: ser enano en un país como Colombia iba a ser una experiencia aterradora si él no se convertía en un titán. Y lo hizo.

En la escuela, en Trinidad Casanare, el lugar donde nació, quiso tocar el bombo en la banda marcial. Un profesor lo relevó a tocar el triangulito. Furioso se impuso y terminó siendo el redoblante mayor. A los equipos de microfútbol lo llamaban para que cubriera la banca. Él rebelde, no aceptaba: era titular o nada. Así hizo decenas de goles con la camiseta de su colegio. Confiado, Alexis dice que a su lado el Tigre Falcao no es más que un gatico.

Su conquista más importante no fue ser presidente de la Asamblea Departamental, ni llegar a ser protagonista de la recordada serie Pandillas Guerra y Paz, ni siquiera haber participado en giras europeas con su grupo de trabajo. Su logro más importante fue levantarse a Adriana Gonzalez, la mujer de 1.65 de estatura con la que se casó hace 21 años. Era la hermana de Alexis, su mejor amigo y tocayo, el hombre que hoy en día se convirtió en su abogado. Ambos se había indo a Bogotá a estudiar actuación en la escuela Charlotte. Ella, apenas lo vio le gustó. No le importó que le sacar más de medio metro. Alexis, confiado, le picó el ojo. Salieron, unos helados, una rumba donde un amigo en común y se enamoraron en un mes. Ella ha sido testigo de cómo Alexis se convirtió en un gran hombre. Tuvieron cuatro hijos, uno de ellos heredó su síndrome y también su oído musical: es miembro de la banda del colegio. Tienen dos nietos a pesar de que acaba de cumplir los 40 años

Hace 15 años encarnó al Caco, un apartamentero que se escondía en una maleta para sorprender a sus víctimas en la serie Pandilla Guerra y Paz. Duró dos temporadas. Regresó al Casaneare a ser diputado. Los 1900 votos no le alcanzaron. Volvió a intentarlo cuatro años después y lo logró. No tenía un peso, solo su verbo encendido. A donde pasaba todos tenían que ver con él. Lo escucharon. Consiguió 2.980 votos. No le alcanzó. Al poco tiempo obtuvo la buena noticia, uno de los que ocupó las 11 curules fue destituido. Se convirtió en el primer presidente enano de la historia de las asambleas regionales nacionales.

Dejó la asamblea en el 2015 ha preparar su candidatura como senador con el aval de Cambio Radical. Su lema, Colombia con altura, es la esperanza para los más de 29 mil personas que tienen menos de 1.30 en el país y que esperan ser tratados con dignidad. En el último congreso de personas de talla baja alcanzaron a reunir a 300. El 25 de octubre, el día de ellos, organizaron un desfile de modas. Calvo midió sus fuerzas y sabe que lo puede conseguir.

A Alexis Calvo no le queda grande nada, ni siquiera manejar su potente 4×4 que puede manejar gracias a unos pedales especiales. La gente lo conoce, le pide autógrafos, a veces hasta lo acosan. En el Meta se reunió con más de 100 personas de su misma condición. Lo escucharon con atención como se ve en las fotos. Alexis está confiado y convencido de que será el primer enano en el Congreso de la República.