Al final: ¿quiénes son los dueños de los espacios públicos?

Por: Hernando Copete Ortiz |

agosto 17, 2023

Los espacios en una ciudad, de acuerdo con la utilización que se va a hacer, de ellos (uso); los podemos clasificar, en forma general, en espacios públicos y espacios privados. Igualmente, estos espacios se pueden representar desde la perspectiva espacial, económica o social.

Estas estructuras, desde la sociología, podemos decir, son sistemas que permiten las relaciones entre organizaciones; como su forma de crecimiento, identificando de hecho, la calidad de funcionamiento de la ciudad (Inter funcionalidad – espacio articulador)

Las actividades que se pueden desarrollar en esos escenarios (espacios), las podemos identificar de orden residencial, comercial, religiosa, educativa, institucional (estatal), sanitario, reclusorio, financiero, turístico, espacios verdes (parques, zonas recreativas), moteles, hoteles, deportivo, estaciones, paraderos, red vial (principal, intersectorial, secundaría, local), red ferroviaria, ciclo rutas y otros.

Para ir a cada uno de estos lugares se requiere, imprescindiblemente, el uso de la red vial.

En esos escenarios o en términos generales, en esos contextos sociales, los procesos de la psique dependen de las demandas que se le hace a esa realidad, las cuales se pueden manifestar de manera automática (inconsciente) o de manera racional (conscientes).

Pero no olvidemos que algunas o posible todas las entidades del estado son organismos represivos, que quieren construir escenarios significativos, pero para unas elites y ser beneficiados de ellas. (Leer las2orillas ¿Para quién es esta reforma?).

Recordemos, y así allí, apuntan esas elites. Nosotros no somos pobres porque queremos. Somos pobres porque no nos brindan los contextos que deben funcionar como catalizadores para repotenciar nuestras habilidades, competencias, conocimientos. Tenemos es un gobierno despótico.

De manera camuflada, quieren hacer ver que eso es natural. Dan a entender que, para satisfacer nuestras necesidades, nos debemos someter al sacrificio, restricciones, castigo, actividades penosas y si es posible autoculpabilizarnos.

Son tan inteligentes, que la escasez es distribuida colectivamente de acuerdo con las necesidades individuales y las formas de poder superarla es impuesta (estudios estadísticos), y unida a los intereses de la dominación.

En resumen, son las formas para que un grupo o individuo se ubique en una posición privilegiada. No olvidemos que el progreso técnico, material, científico, intelectual, no se ven afectados sino por lo contrario, son herramientas que favorecen la dominación. La abundancia es para ellos.

En resumen, ellos nos crean e imponen escenarios punitivos y no escenarios de libertad y satisfacción humana. Seria excelente volver a leer “eros y civilización” de Herbert Marcuse.

Popularmente como se dice “para muestra un botón”. El día nueve (9) de agosto la alcaldesa Claudia López Hernández en su Twitter (@claudialopez), que duró un minuto y 49 segundos (1:49), manifestó cómo sería el actuar del gobierno local frente a las basuras. Transcribí lo siguiente:

“Sí, vamos a pasar a recorrer los puntos críticos, pero vamos a multar a todos los vecinos de la cuadra donde se forme un punto crítico. Porque es una obligación colectiva y corresponsable, de todos los de la cuadra tener la cuadra limpia. Son los amigos de la cuadra, son los vecinos. No sabemos cuál fue. Van a pagar todos, por uno de pronto, o por dos. Entonces de ahora en adelante, donde haya un punto crítico, lo recogemos; lo recogemos, porque si no, el impacto que eso tiene para la ciudad es muy grande. Pero también multamos a todos los de la cuadra. Si pasamos aquí por la 85 entre la 12 y la 13; y encontramos, residuos mal dispuestos, vamos a sellar por un día de operación, a todos los comercios que estén sobre la calle 85. ¿Cuánto pierde un comercio cerrado 24 horas? El restaurante que no pudo atender el bar que va, tener que cerrar, el comercio que va, tener que cerrar todo un día. ¿Cuánto vale?... Vale mucho más que haber hecho las tres acciones que costaban cero pesos, cero pesos. Separar los residuos en las tres bolsas. Entregarle la bolsa blanca al reciclador de confianza y entregar las dos otras bolsas, la verde y la negra al operador. ¿cuánto costaba eso? cero pesos. ¿Cuánto vale un comercio 24 horas cerrado? Muchas oportunidades y muchos ingresos, ese es el cambio de regla de juego y no es una norma nueva. Tener la cuadra y el frente limpio, es obligación de cada predio, cada predio es responsable de tener su frente limpio. Cada cuadra es responsable, colectivamente, de tener su cuadra limpia…”. Por ese comportamiento la multa sería de COP$786.880.

¿Qué podemos deducir de lo planteado por la alcaldesa?

Primero que el ser humano, hombre o mujer es castigado por acciones que no ha realizado o que son personas indisciplinadas e incoherentes con la realidad que debemos construir. En otras palabras, es una forma de limitar o negar las potencialidades, racionalidad y coherencia que la persona debe tener para con su entorno. Lo que quiero significar es que la persona debe ser educada y premiada por su buen comportamiento social.

Expresa: “Vamos a multar a los vecinos de la cuadra donde se formen estos puntos porque es una obligación colectiva y corresponsable de todos tener una ciudad limpia”.

Habla de puntos críticos, pero no los identifica o da a conocer. Los riesgos que un determinado lugar se pueda convertir en un depósito de basura y de hecho contamine y genere inundaciones, debe ser estudiado y con base en ello poder tomar decisiones. Es determinar las causas y autores.

Pueden existir diferencias por el tipo de vía, por las diferentes formas y función de las construcciones; cantidad de personas, como de animales domésticos que circulan (vecinos, habitantes de otros lugares); canecas, cantidad y distanciamiento entre ellas, etc.

Por lo anterior y de ahí la importancia de ver el espejo retrovisor, que otros quieren que no se haga, viene a mi memoria una frase de Antonio Machado (1875 – 1939) que decía: “caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. La construcción de la vida pública se ve y refleja en los contornos sociales y a partir de ellos se materializan las intersubjetividades. Un ejemplo de ello lo podemos señalar desde la criminología, con la teoría de las ventanas rotas.

“Es una teoría que sostiene que los signos visibles de la delincuencia, el comportamiento antisocial y los disturbios civiles crean un entorno urbano que fomenta la delincuencia y el desorden, incluidos los delitos graves” (Wilson, George L. Kelling, James Q. Broken Windows). Yo incluiría que, también la indisciplina.

La teoría la explica así: “Consideren un edificio con una ventana rota. Si la ventana no se repara, los vándalos tenderán a romper unas cuantas más. Finalmente, quizás hasta irrumpan en el edificio; y, si está abandonado, es posible que lo ocupen ellos y que prendan fuego dentro. O consideren una acera o una banqueta: se acumula algo de basura; pronto, más basura se va acumulando; con el tiempo, la gente acaba dejando bolsas de basura de restaurantes de comida rápida o hasta asaltando coches.

Por lo anterior, vuelvo a enfatizar, que nuestros policías deben ser unos educadores o profesores sociales. Su tema principal es, cómo el ciudadano debe comportarse en los espacios públicos, y con ello evitamos la paranoia social e incrementamos la seguridad.

La Seguridad, movilidad, barrido y limpieza, recolección de los residuos, cuidado y mantenimiento del alumbrado público, señalizaciones, semáforos, espacios verdes; cuidado, mantenimiento y reparación de la red vial, etc. Deben ser temas para tratar de manera vertical como transversalmente. Se deben hacer estudios de quiénes deben estar comprometidos en la efectividad de estas acciones.

En las vías peatonales o vehiculares, nosotros caminados por la derecha (deber y derecho), el que va más rápido debe ir por la izquierda y una vez rebasada la persona o vehículo con su paso normal, volver a tomar su derecha.

En Australia, país que me encantó, esto se ejecuta por el lado izquierdo y se respeta moralmente (normas, valores, modelos de comportamiento) y se siente uno también, que llegaba a la casa, psicológicamente bien, sin queja alguna.

Para concluir el buen comportamiento en nuestro entorno no debe ser el resultado del castigo, miedo, temor, amenaza; sino de un espacio de conocimiento, sabiduría, enseñanza, premiación, convivencia y amor.