¿Para quién es esta reforma?

Por: Hernando Copete Ortiz |

marzo 27, 2023

Mirando y leyendo en Wikipedia, cómo tienen definido o cómo se entiende e interpreta, ¿qué es una reforma?; encontré allí que dice: “Debe entenderse por reforma a un cambio planificado por utilidad y conveniencia en un sistema moderado o a veces, a una reversión a un estado original o anterior del mismo.”

Pero no dice, quiénes la deben planificar, que utilidad les va a prestar y en consecuencia cuál es su conveniencia. Tampoco señala, quiénes serán los beneficiados o afectados, por su reforma.

En otras palabras, lo que significa es que se debe mejorar las normas, leyes, por que estas se ven afectadas por la corrupción, su manipulación o falsas prácticas y que, de hecho, en su aplicabilidad, solo se benefician de ellas unos pocos. De allí la famosa expresión popular: “Hecha la ley hecha la trampa”. Son leyes de dominio de unos grupos y de hecho de exclusión para otros. Es decir, son muy pocos, elites, que se saben cuidar y las elaboran para ellos. Excluyen a los verdaderamente afectados, clientes de la ley (pueblo).

Colombia es muy rica en expresiones populares, que reflejan la realidad y que sirven como estímulos, para que los ciudadanos no reaccionemos ante tanta asimetría y de esta manera desmotivar y reforzar la desesperanza aprendida.

En consecuencia, otra expresión social, que se suma a la mencionada más arriba es “La ley del más vivo”, que, de hecho, lleva incorporada la de, “nadie da puntada sin dedal”. Esto significa y reitera que los que hacen las leyes, son los directamente favorecidos y beneficiados por ellas.

Leyendo la bibliaparalela.com y entendiendo el concepto de dialéctica de Hegel, “la contradicción de ideas es el factor determinante de la relación entre ellas”. Nos permite ir entendiendo aún más lo de la reforma.

En este orden de ideas, todo esto nos lleva a escudriñar y ver ¿qué es realmente la ley y cuál es su función?.

Por lo tanto, miremos unos artículos de algunos libros de la biblia católica, que se encuentran en el nuevo testamento.

Romanos 5:20 “Pero la ley se introdujo (o entró) para que el pecado (la trasgresión, el delito) abundase (creciese); más cuando el pecado abundó (creció), sobreabundó (sobrepujó) la gracia”.

Lo que encuentran entre asteriscos es adición mía, que se encuentra en las otras biblias (protestante, judía, etc.).

Este versículo lo que señala es que para que la gracia abunde; esta, se encuentra determinada por la abundancia del pecado. Lo bueno existe por la existencia de la maldad y estas están determinadas por la ley. La ley despierta las pasiones pecaminosas (delitos) una buena pregunta al respecto se puede leer en romanos 6:1 ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde?

Tener comprensión de los conceptos de bondad y maldad para el ser humano, en su condición social (contexto), son factores fundamentales para el conocimiento político y su aplicabilidad. Estos elementos, hoy se dirían pilares, permiten hacer uso de técnicas o metodologías, que apuntan a instituir un tipo de régimen y éste se implante mediante las leyes, desde la psicología lo podríamos llamar condicionamiento operante.

Romanos 3:19,20 “Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios; …”

Volvemos a las expresiones sociales “La ley es para los de ruana”. Significa que se le aplica a los más vulnerables (pobres, ignorantes, sin recursos para pagar abogados, etc.), que nunca han participado en su construcción y mucho menos, saben cómo es el procedimiento para su elaboración, construcción y aplicación.

En este orden de ideas, la ley se hace para callar acciones que afectan la de otros (“buenos”) y tener alejados a los malos de la gracia, privilegios, que ellos estructuran. Bajo la ley toda boca se calla.

Lo anterior nos obliga a hacernos las siguientes preguntas: ¿Las Reformas son hechas para quiénes? ¿Estas reformas cumplen con una simetría en su aplicación o son asimétricas?

Los beneficiarios de estas reformas son: ¿sindicalistas?, ¿industriales?, ¿terratenientes?, ¿empleadores?, ¿criminales?, ¿financiadores de congresistas?, ¿grupos armados organizados?, ¿ciudadanos o comunidad en general?, ¿élites?, ¿hombres?, ¿mujeres?, ¿políticos y sus familias?, ¿legisladores específicos?, ¿quiénes en última instancia?

Ejemplos. Ley 100 de 1993, “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”; Ley 356 de 1994, “Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada” (Cooperativas de vigilancia); Ley 797 de 2003, “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”; Ley 2120 de 2021 “Por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades y prevenir enfermedades no transmisibles y se adopten otras disposiciones”, etc.

Mateo 9:13 “Mas id, y aprended lo que significa: “MISERICORDIA QUIERO Y NO SACRIFICIO”; porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.

Esto significa que la ley no es para los no necesitados, es decir no requieren de empleo los que tienen trabajo, no necesitan médico los sanos, no necesitan de educación los que la tienen, no necesitan de justicia los que están blindados por ella, etc.

Para la biblia las personas que tienen cubiertas sus necesidades son los justos.

Los no amparados por la ley (pecadores), buscaran la misericordia, pedirán que la ley los tenga en cuenta, así sea en parte de ella. Pero en Colombia lo que existe es el sacrificio y si nos va bien, es gracias a Dios. Se piensa y se sueña en un porvenir. Dios proveerá, alguna vez seremos escuchados.

Lucas 7:47 “Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho; pero a quien poco se le perdona, poco ama.”

Esto es una paradoja. Es decir, las leyes se hacen, como vimos, más arriba, para que excitan más comportamientos denominados pecado, transgresiones, delitos, etc. Yo diría que la ley o leyes son la construcción de excelentes escenarios, para los que las elaboran y poder gozar de la aplicación de la norma a su favor. Haciendo al pueblo un pecador, para que se le ame mucho. Ellos no saben amar, por que poco se les perdona.

La ley lo que hace es definir o elaborar un constructo comportamental, que permita generar un contexto autoritario, de libertad, represión, sometimiento, control, poder, etc. Su fin o propósito es definir, develar y suministrar el conocimiento suficiente, para la comunidad y que entiendan qué es pecado, delito, trasgresión, acciones que no se pueden materializar y que limitan el accionar social y sus necesidades.

Romanos 7:7 “¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¡De ningún modo! Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley; porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, si la ley no hubiera dicho: NO CODICIARAS.

Volvemos a los dichos sociales “Más claro no canta un gallo”. Nuestros legisladores, legislan para ellos y olvidan al pueblo, comunidad, ciudadanos. Olvidan a todos aquellas personas que son vulnerables en sus diferentes escenarios sociales, como: la familia, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la libertad, vivienda, transporte, alimentación, etc. Nos hacen pecadores de hecho.

¿Qué se puede pensar de lo siguiente? Las leyes para la salud se pueden identificar como biopolítica (Michel Foucault 1974), en el sentido que la enfermedad es vista como un negocio para la industria farmacéutica (poder sobre la existencia humana).

Es decir, la enfermedad es un bien intangible y curar, su procedimiento, es un servicio, que genera costos y ganancias, pero ¿quiénes son los beneficiados? Podríamos decir que curar, eliminar o prevenir las enfermedades no es rentable.

Siempre he creído, y no tengo los argumentos para sustentarlo, pero para mí es una hipótesis. Una sola dosis de un medicamento puede eliminar la enfermedad, pero se establece una serie de ellas (dosificación) para que los ingresos de las farmacéuticas sean mayores.

Por otro lado, nuestras grandes autoridades, creo, tienen una revisión técnico mecánica semestral o anual, perdón me deje llevar, por otras normas establecidas.

Ellos no van a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), sino que son llamados o van a que se les haga un chequeo médico (check up general), que es preventivo.

Con ello se comprueba el estado de salud, detectar enfermedades asintomáticas, tener un diagnóstico corporal profesional y actualizado. Todo lo anterior sumado con los demás reportes médicos, permiten establecer estudios epidemiológicos, que posiblemente lleve a crear mejores escenarios para la salud pública. Es ver la vida cotidiana de las personas y su impacto en la génesis de las enfermedades.

Es mejor antecedernos a una enfermedad, que esperar a que llegue. ¿Nosotros, pueblo, porque no lo podemos tener?

Finiquitando el tema de la reforma, el congreso que es escogido en forma popular, donde nosotros como pueblo le conferimos nuestra representatividad y de hecho se nos tenga en cuenta para la satisfacción de nuestras necesidades, son unos maestros y conocen muy bien las 10 estrategias (Sylvain Timsit), que no es otra cosa que aplicar la psicología de las masas y las estrategias maquiavélicas.

En consecuencia, no participamos en la construcción de las reformas o se nos engaña con las famosas audiencias públicas, encuentros ciudadanos, diálogos regionales vinculantes, en última instancia no importa el título que se le coloque a la convocatoria ciudadana, el fin es el mismo, darle un saludo a la bandera o desde la psicología se podría ver como una terapia de grupo, simplemente para que la gente se sienta oída, no escuchada y descarguen toda su ansiedad, temores, depresión y que sientan una esperanza.

Por lo tanto, ellos nuestros legisladores, lo primero que tienen en cuenta es que nuestra educación sea deficiente. Eso no significa que seamos analfabetas o que no hubiéramos ido a algún centro escolar o universitario. Su objetivo es incentivar la ignorancia, en los temas o problemas pertinentes y que vulneran los derechos del ciudadano y en consecuencia eliminar el pensamiento crítico.

Como estos contextos que en cierta medida existen, el siguiente paso es elaborar un estudio exhaustivo del comportamiento (pensar, sentir y hacer) de los individuos.

El conocimiento del comportamiento social de las personas permite una excelente manipulación de sus sentimientos, es conocer sus debilidades, fortalezas, competencias, necesidades, gustos, ideologías, intereses, etc. Genera más opciones de afrontamiento. Francis Bacon lo dijo: “El conocimiento es poder” (manipulación). Todo esto hoy día es muy fácil y rápido de estructurar. Los sistemas de inteligencia artificial permiten crear algoritmos del comportamiento social. Se conoce en redes ¿qué es lo que más se consulta?, ¿qué se compra?, ¿qué temas consulta?, etc.

Toda esa información permite manipular el razonamiento emocional por encima del racional, para generar ira, miedos, odios, temores, desesperanza (control de los impulsos).

En virtud de lo anterior se debe hacer uso de un lenguaje básico, comprensible, con registros lingüísticos utilizados y contexto del oyente: coloquial, familiar, formal, culto, técnico, bélico, literario. De esta manera se busca dañar la credibilidad y generar desconfianza del otro. Se hace muy fácil deteriorar o hacer brillar la imagen, prestigio, organización a la que pertenece, o comportamiento del opositor.

Haciendo bien uso de ese lenguaje, lo que se obtiene es poder distraer lo que es importante para las personas, ciudadanos, los afectados o vulnerables a las problemáticas. No es otra cosa que ocultar lo relevante por información irrelevante. Es mejor hacer público lo malo del contrario que lo bueno que ha hecho.

Reforzar todo lo anterior se hace creando un problema del cual se tiene la solución y demostrar con ello que si se puede y que el pueblo eligió a los que eran o no eran. Pero cuando la solución afecta a la gente su presentación, materialización se hace de forma gradual (sensibilidad sistemática), buscando su aceptación. Por ello se difiere en el tiempo, mostrando por pedazos la solución.

Para cuando la solución a las problemáticas es mala se estimula la desesperanza aprendida o indefensión aprendida (mediocridad). El objetivo es que las personas, ciudadanos no reaccionen o emitan respuestas, con el fin de evitar los estímulos aversivos. Es algo como decir, eso se sabía.

Y lo peor a todo lo anterior o que puede ser su sumatoria, es despertar el sentimiento de culpa (autoculpabilidad) al pueblo. Es hacerle creer a la gente que ciertas normas o significados sociales, personales, éticos, sexuales, existenciales, ideológicos tienen una relación causa-efecto y que al respecto la comunidad hizo algo que no se debió haber hecho.

Desde otra perspectiva y ya finalizando, las reformas deberían, desde la estadística, ser una regresión lineal múltiple, la cual tiene en cuenta todas las posibles soluciones a las problemáticas, vistas desde las personas involucradas y no desde una sola perspectiva, los beneficiados con la reforma. Mi abuela, le diría a ello: ni mucho que alumbre al santo ni poco que no lo alumbre.

Para evitar que nos manipulen estos politiqueros o “legisladores”, lo que tenemos que hacer es utilizar el conocimiento, o apropiarnos de él, determinando las diferentes problemáticas, los afectados por ellas, los lugares donde se manifiestan, causas, posibles soluciones y ejecutar este saber para resolver el problema. Y no dejarnos influenciar por esas retoricas sencillas de que debemos tener mucha fe y esperar a que llegue la solución.

Las buenas normas deben siempre estar asociadas o ser parte de las estructuras de las entidades públicas, de manera que las hacen funcionales, éticas, morales y tanto verticalmente (hacia su interior) como transversalmente (entre entidades) logren su eficacia y eficiencia, no malgastando los recursos y cumpliendo con sus fines, metas, objetivos. Todo ello es construir un contexto de paz, amor y poder vivir sabroso (paraíso terrenal).