- Al fin Petro y Galán se pusieron de acuerdo en algo: poner en marcha una universidad para 1.300.000 habitantes de Suba

En un lote en Tibabuyes que le pertenece al Distrito, el Ministro Daniel Rojas instaló aulas modulares como primer paso de la obra que valdrá $200 mil millones

Suba es una de las localidades más grandes de la ciudad, con más de 1 millón 300 mil habitantes y está conformada por más de 1.100 barrios distribuidos en 12 unidades de planeamiento zonal UPZ. En una de estas unidades de planeamiento zonal, en Tibabuyes estará ubicado el mega proyecto educativo que beneficiará a más de 15 mil personas de la Localidad en educación superior con la construcción del multicampus universitario que financiará el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, con el fin de reducir el déficit educativo en el occidente de la ciudad, respaldado por un Documento Conpes que aseguró los $ 215.700 mil millones.

. El conpes aprobado por el presidente Petro contempla $6,8 billones los cuales estarían destinados a financiar la educación pública superior, básicamente para el desarrollo de estudios y diseños, ejecución de nuevas obras, mejoramiento de infraestructura educativa en todo el país.

El proyecto del multicampus en la Localidad de Suba estaría ubicado en tres Lotes que tienen un área entre los 44 y 60 mil metros cuadrados en la UPZ Tibabuyes en el sector donde se cruzan la carrera115 y calle 145 con la avenida ALÓ. Para adelantar esta iniciativa, la Administración del Alcalde Galán debe tramitar los permisos urbanísticos. Sin embargo, la Secretaria de Educación de Bogotá Isabel Segovia dijo que todo estaba listo y los predios saneado esperando la decisión del Ministerio.

Según el Ministro Rojas, las obras del multicampus se desarrollarían por fases y la primera de ella se realizaría en 9 mil metros cuadrados de infraestructura con aulas modulares en dos de los tres predios entregados por el IDU y la universidad pedagógica, una de las instituciones que estaría participando en el tema académico y administrativo. En principio las aulas tendrán una capacidad de 736 sillas con la cual se atenderían unos 1.400 alumnos diarios en jornadas dobles.

En esta primera fase se estima una inversión cercana a los $12.000 millones, sin incluir la dotación para la oferta educativa, mientras se construye la infraestructura definitiva.

Han sido 10 años de espera hasta que finalmente el gobierno nacional se comprometió con el cien por ciento de la financiación de la sede universitaria que ya inició con la instalación de aulas modulares del barrio Tibabuyes que contará con el apoyo de la Universidad pedagógica.

Para que este ambicioso proyecto que involucra 4 instituciones educativas Universidad Francisco José de Caldas, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y el SENA. se haga realidad, el gobierno tiene que asegurar los recursos antes del 30 de enero de 2026, cuando inicia la Ley de garantías.

