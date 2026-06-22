- Al astrólogo que adivinó el triunfo de Petro en 2022 se le fundieron los astros con la quemada de Iván Cepeda

Texto escrito por: Diego Alejandro Vargas Aguilar

La astrología es un fraude descarado. No predice el futuro ni revela destinos ocultos, solo ofrece la ilusión de control en un mundo incierto. Su lógica es idéntica a la de dos equipos de fútbol que, antes del partido, rezan con igual fervor pidiendo la victoria a Dios. Al final, uno gana y el otro pierde. El ganador sale a agradecerle a la divinidad por haber “escuchado” sus plegarias, mientras el perdedor se queda en silencio o busca excusas. Nadie menciona lo evidente: uno de los dos equipos tenía que ganar. La oración no influyó en el resultado; fue pura atribución posterior, sesgo de confirmación y necesidad emocional de encontrar sentido donde solo hubo táctica, preparación y azar.

Exactamente lo mismo ocurre con los horóscopos y las predicciones astrológicas. El astrólogo lanza frases vagas, ambiguas y elásticas: “habrá cambios importantes”, “éxito si actúas con prudencia” o “el candidato X tiene las estrellas a su favor”. Cualquier desenlace puede reinterpretarse después para que “se cumpla”. En eventos binarios —como quién gana una elección—, la probabilidad de acertar por azar ronda el 50 %. Cuando coincide con la realidad, se celebra como prueba del poder de los astros. Cuando falla, se ajusta con excusas (“las energías cambiaron”, “faltaban factores no contemplados”) o se pasa por alto —los seguidores olvidan los errores y recuerdan los aciertos—. Es el mismo mecanismo del partido de fútbol: ambos bandos “rezan”, uno acierta por casualidad o información real y el otro falla. La diferencia es que el astrólogo de turno se lucra y obtiene fama por este teatro.

El engaño se vuelve más evidente cuando se observa cómo opera realmente el astrólogo. No recibe información sobrenatural de cartas astrales ni de movimientos planetarios. Lo que hace es recopilar el mismo conocimiento que cualquier analista político ya posee —encuestas, contexto social, trayectoria de los candidatos, tendencias de opinión— y luego lo envuelve en un lenguaje esotérico (“Saturno en tal casa”, “tránsitos favorables de Júpiter”, “carta astral del país”). Esa parafernalia mística es el disfraz que convierte un análisis humano normal en aparente revelación cósmica. No existe ningún mecanismo físico o biológico que justifique la influencia de planetas distantes sobre la personalidad o los eventos humanos. La gravedad de Marte sobre una persona es insignificante comparada con la de un objeto cercano. Es charlatanería pura.

Además, la astrología es estructuralmente infalsable. Sus predicciones están diseñadas para escapar de cualquier verificación seria. No puede demostrarse falsa porque siempre hay una salida interpretativa. Los estudios científicos controlados han demostrado repetidamente que no supera el azar. Ignora la astronomía real que sí es capaz de predecir fenómenos celestes, y se niega a evolucionar porque su función no es explicar la realidad, sino vender consuelo y sensación de conocimiento profundo. Es pseudociencia en estado puro: usa palabras aparentemente científicas para dar apariencia de rigor mientras viola todos los principios básicos del conocimiento verificable.

Un caso reciente y claro de este mecanismo lo protagonizó el astrólogo colombiano Daniel Daza. Según reportes de la época y declaraciones que él mismo ha compartido, en 2022 habría predicho que la segunda vuelta presidencial sería entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, y que Petro ganaría. Este supuesto acierto le dio gran visibilidad y es ampliamente atribuido por sus seguidores. Sin embargo, para las elecciones de 2026 fue enfático y repetido: aseguró que Iván Cepeda sería el próximo presidente, incluso si llegaba a segunda vuelta contra Abelardo de la Espriella, porque “su carta astral lo favorecía de forma determinante”. El 21 de junio de 2026, según el preconteo oficial, fue Abelardo de la Espriella quien se impuso por un estrecho margen. La predicción principal falló de forma clara. Como siempre ocurre en estos casos, el error se minimiza, se reinterpreta o se ignora mientras se destacan los supuestos aciertos anteriores.

La gente sigue cayendo en este engaño por las mismas razones que los hinchas rezan antes de un partido: miedo a la incertidumbre y deseo de encontrar orden donde hay complejidad y azar. Pero aceptar que la astrología es un fraude no es cinismo; es negarse a ser manipulado por quien convierte la ignorancia en negocio. Un acierto previo —o uno atribuido— no valida un sistema que falla cuando la realidad no se ajusta a sus pronósticos. La astrología no es inofensiva cuando se toma en serio: puede influir en decisiones importantes basadas en pura ilusión. Rechazarla no significa rechazar el misterio de la vida o el conocimiento ancestral; significa negarse a que charlatanes lo exploten con parafernalia cósmica mientras la razón y los datos ofrecen herramientas mucho más eficaces, honestas y útiles.

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