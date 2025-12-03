- Cómo detectar a tiempo una infección respiratoria en un niño: signos de alerta que podrían poner en riesgo su vida

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) pueden complicarse en bebés y niños. Conozca los síntomas de alarma y cómo actuar para proteger su vida.

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) son enfermedades que afectan el aparato respiratorio y son causadas por virus o bacterias. Suelen aparecer de manera repentina y durar cerca de dos semanas.

Aunque en muchos casos son leves, en bebés y niños menores de cinco años pueden derivar en complicaciones graves, como neumonía, e incluso representar un riesgo de muerte.

Tipos de infecciones respiratorias

Entre las IRA más frecuentes están la gripe, bronquiolitis, neumonía, bronquitis, laringitis y faringitis. Así se comporta cada una:

Resfriado o gripa: afecta nariz y garganta, generalmente es leve.

afecta nariz y garganta, generalmente es leve. Bronquitis: inflamación de los bronquios con tos y mucosidad. Puede ser aguda o crónica.

inflamación de los bronquios con tos y mucosidad. Puede ser aguda o crónica. Neumonía: inflamación de los sacos aéreos en los pulmones; puede ser viral o bacteriana. Es más grave en menores de cinco años y adultos mayores de 65 años.

inflamación de los sacos aéreos en los pulmones; puede ser viral o bacteriana. Es más grave en menores de cinco años y adultos mayores de 65 años. Tos ferina: altamente contagiosa y peligrosa en bebés menores de seis meses; provoca accesos de tos y dificultad respiratoria. La vacunación es clave.

altamente contagiosa y peligrosa en bebés menores de seis meses; provoca accesos de tos y dificultad respiratoria. La vacunación es clave. Bronquiolitis: infección viral común en menores de dos años; puede causar sibilancias, dificultad respiratoria y, en casos graves, coloración azulada de labios o piel.

infección viral común en menores de dos años; puede causar sibilancias, dificultad respiratoria y, en casos graves, coloración azulada de labios o piel. Laringotraqueitis (CRUP): inflamación de laringe y tráquea que provoca tos seca, metálica y dificultad respiratoria.

inflamación de laringe y tráquea que provoca tos seca, metálica y dificultad respiratoria. Rinofaringitis, rinosinusitis y faringoamigdalitis: afectan principalmente la garganta y los senos paranasales; pueden complicarse y generar fiebre alta o secreciones abundantes.

Signos de alarma según la edad

Bebés menores de 3 meses

Rechazo a la leche, vómito persistente, somnolencia excesiva, llanto inconsolable, pausas en la respiración, convulsiones, fiebre o hipotermia y cambios en el color de la piel.

Niños de 3 meses a 6 años

Rechazo a alimentos o lactancia, fiebre alta que no cede, dificultad respiratoria evidente, somnolencia, convulsiones y cambios de coloración de la piel.

Factores de riesgo

Algunos bebés tienen mayor probabilidad de desarrollar complicaciones graves:

Ser menor de 3 meses o prematuro.

Enfermedades congénitas del corazón o pulmones.

Sistema inmunitario debilitado.

Desnutrición o esquema de vacunación incompleto.

Exposición a humo, hacinamiento o contacto cercano con personas enfermas.

Prevención y cuidados

Mantener lactancia materna exclusiva hasta los seis meses.

hasta los seis meses. Seguir una alimentación balanceada y mantener las vacunas al día.

y mantener las vacunas al día. Lavarse las manos con frecuencia y evitar lugares concurridos.

No exponer a los bebés al humo de cigarrillo ni a cambios bruscos de temperatura.

Consultar siempre con un pediatra ante síntomas persistentes o signos de alarma.

En caso de presentar fiebre, tos intensa o dificultad respiratoria, es fundamental acudir de inmediato a un servicio de urgencias. Famisanar ofrece atención prioritaria en su IPS SPLA (Sociedad Pediátrica de Los Andes) en Bogotá, con pediatras disponibles para garantizar el cuidado integral de los más pequeños.

La sede está ubicada en la Cra. 48 #94-19, Bogotá, y su PBX es 6016107242, con extensiones 101 y 129. También puede contactarlos por WhatsApp al 3182702761. El horario de atención es de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Es importante mantener todas las vacunas al día, especialmente la del rotavirus, y asistir a las consultas de valoración integral con enfermería y medicina según la edad.

Conozca más información sobre las IRA en www.famisanar.com.co/blog/ira-infantil.

