El actor de Pasión de Gavilanes que cambió los sets por manejar Uber y lavar pisos en Estados Unidos

Andrés Felipe Martínez, recordado por sus papeles en Pasión de Gavilanes, Padres e Hijos y otras producciones colombianas, tomó hace algunos años una decisión que transformó por completo su vida: dejar Colombia y comenzar desde cero en Estados Unidos. El cambio no se dio por ambición artística, sino por una crisis personal y económica que lo llevó a buscar estabilidad para sostener a sus hijos.

Un comienzo difícil y una nueva rutina

Su mudanza al norte no fue sencilla. Al llegar, descubrió que las oportunidades laborales eran más difíciles de conseguir de lo que imaginaba. “Cuando yo llegué, me dijeron que conseguir trabajo era fácil, pero no fue así. A mí me tocó duro, me tocaba levantar cajas de hasta 100 libras que enviaban a Colombia y Venezuela”, relató en una entrevista. Antes de estabilizarse, pasó por trabajos físicos que nunca había realizado, como cargar mercancía, limpiar casas y hacer mudanzas.

Con el tiempo logró ubicarse en el sector de transporte y logística. Actualmente trabaja en una empresa de alquiler de vehículos, recoge pasajeros en aeropuertos y también hace entregas de comida. La exigencia del oficio es alta, pero para él tiene un valor irrenunciable: ingresos fijos. “Recibir un cheque cada 15 días, eso no tiene precio. Gracias a eso puedo enviar dinero y darles de comer a mis hijos, y eso vale más que cualquier otra cosa”, dijo.

La rutina laboral en Estados Unidos llevó al mayordomo de Las Elizondo en Pasión de Gavilanes a enfrentarse a un ritmo que contrasta con su vida durante sus años de actuación. Sobre su cotidianidad, lo resume así: “Aquí se vive para trabajar. Trabajas, duermes, trabajas, duermes… y sin familia, es muy duro. Hay mucha soledad”. Aun así, insiste en que el sacrificio vale la pena, especialmente por el bienestar de sus tres hijos: Pablo, Isabella y Gabriel.

La actuación, el plan B de Andrés Felipe Martínez

Aunque a veces algunos seguidores lo reconocen durante sus turnos de trabajo y se sorprenden por su nueva realidad, él afirma que no siente vergüenza por la manera en que hoy se gana la vida. “No me duele el ego porque estoy haciendo lo necesario para sacar adelante a mis hijos. Y eso es más valioso que cualquier fama o reconocimiento”, expresó.

A pesar de que su prioridad actual es la estabilidad económica, la actuación no ha desaparecido de su vida. En sus tiempos libres participa en obras de teatro en Atlanta y en actividades artísticas vinculadas a una iglesia cristiana. A esto lo llama su “plan B”, un espacio para mantener viva su vocación sin descuidar las responsabilidades que hoy definen su día a día.

Martínez reconoce que su decisión de migrar fue dura, pero también necesaria. En Estados Unidos encontró algo que hacía años no tenía: la posibilidad de ahorrar y planificar. “Aquí encontré lo que vine a buscar. Sí, tengo dificultades, pero sé que voy a salir adelante. Por primera vez tengo ahorros, y eso ya es una gran victoria”, señaló con convicción.

Hoy, lejos de los sets que por décadas fueron su espacio natural, el actor reconstruye su vida con disciplina y determinación. Mientras sigue enviando recursos a sus hijos y adaptándose a una rutina exigente, mantiene abierta la puerta a volver a la actuación cuando surjan proyectos compatibles con su realidad actual.

