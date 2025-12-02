Así fue como el Parque Simón Bolívar se convirtió en el primero en recibir importante distinción en Latinoamérica

El emblemático parque capitalino logró un importante reconocimiento por sus esfuerzos en materia de sostenibilidad, siendo el primero en lograrlo

El Parque Simón Bolívar se ha convertido en un verdadero referente de la ciudad, epicentro de deporte y cultura. Hoy no solo es sinónimo de espacios verdes e ideales para cualquier práctica, sino que también se ha consolidado como un escenario cultural capaz de recibir a miles de personas. Este lugar es tan importante para Bogotá que allí se celebran diferentes eventos: festivales masivos, encuentros culturales e incluso algunos conciertos organizados por el Estado. Pero, más allá de su agenda, el parque acaba de obtener un reconocimiento que lo pone en el radar de toda Latinoamérica.

El importante premio del Parque Simón Bolívar que lo pone a volar en la región

Bogotá gana cada vez mayor relevancia a nivel mundial y la sostenibilidad es parte esencial de ese posicionamiento. De hecho, el Parque Simón Bolívar, ubicado en Teusaquillo, acaba de recibir el Premio “Sello Verde de Verdad”. Esta distinción es sumamente importante porque convierte a este escenario en el primer parque carbono neutro de Latinoamérica.

Parque Simón Bolívar. Foto: Visit Bogotá.

El premio es otorgado por VERSA Experto en Certificación S.A.S., la entidad que verificó que el parque cumple con la norma NTC ISO 14064-1. Para quienes no lo sepan, se trata de una norma estricta en medición, reducción y compensación de gases de efecto invernadero. Así, el Parque Simón Bolívar se convierte también en una pieza clave para que Bogotá proyecte una imagen de ciudad comprometida con la sostenibilidad.

Para lograr este reconocimiento, el Distrito adelantó una labor técnica que busca compensar más de 8.700 toneladas de CO₂ y así mitigar el impacto del cambio climático. Aunque aún no se conocen las cifras oficiales de visitantes en 2025, durante 2024 el Simón Bolívar recibió a más de 4,7 millones de personas, un reto enorme para la administración de este emblemático espacio.

Ese flujo masivo implica pensar en movilidad, disposición de residuos y manejo responsable del entorno. Aunque la tarea es titánica, los esfuerzos ya empiezan a traducirse en resultados. De esta manera, el Simón Bolívar sigue siendo punta de lanza de Colombia y de la región, y seguramente continuará siendo el escenario ideal para grandes eventos.

