- Ahora resulta que los rolos izquierdosos son traidores a la causa Petrista. Presidente, ¿cuál causa?

Por: Mateo Duarte del Castillo |

marzo 11, 2025

Esta belleza de trino de hace unos días del presidente resume cómo fue aguantarse a Petro alcalde, echaba a sus funcionarios igual que ahora, por Twitter. A los mencionados algún subalterno le tocaba decirle a su jefe(a):

-Si, mira, por favor revisa tu cuenta de Twitter.

-¿Por qué? A ver... si me echaron

Eran los últimos en enterarse que los habían despedido, es más, el hoy embajador en Washington Daniel García Peña dejó la comodidad de su apartamento en las torres del parque, (ahí viven los traidores según Petro, y en la Macarena, y en Chapinero) para trabajar en la Alcaldía “humana”.

Al poco tiempo renunció, y ya desvinculado dijo: Un déspota por ser de izquierda no deja de ser déspota.

Eso de primero llamar y contratar “mamertos” a sus administraciones, y volverlos enemigos al poco tiempo es típico de Gustavo Francisco. Es una mezcla de paranoia, delirio y megalomanía, solo él cree que entiende y le cabe en su cabeza lo que se supone que debe ser la izquierda, entonces lo que no le cuadre de sus cercanos y allegados con esas ideas preconcebidas que tiene, ni se detiene a discutirlo o debatirlo, les pone la lápida de traidor y pa´fuera (por Twitter).

Acto seguido salía al balcón del palacio Liévano, a dar discursos veintejulieros de 3 horas, y paraba cualquier programa que estuviera emitiendo canal capital para que lo televisaran a él.

No sé si van entendiendo mi punto aquí, pero si no, lo explico rápidamente: cuando voté por Petro para presidente mientras depositaba la urna lo único que pensaba era, Dios mío, que haya madurado un poquito y no vaya a ser el mismo alcalde “humano”.

Refugiado en su parecer logró que Bogotá se inundara de basuras, pero había que aguantarse porque estaba “luchando contra las mafias del negocio de la recolección”, y entonces tuvo la genial idea de traer de no sé dónde unos camiones recolectores viejos a podrirse en un parqueadero.

Parece que la misma suerte está corriendo los cacareados carro tanques de agua de la UNGRD, inicio del escándalo de corrupción más grande -hasta ahora- de su presidencia.

Entonces están sucediendo casi calcadas las mismas cosas que cuando fue alcalde, (despidos porque le dio la gana, transmisiones de 3 horas por TV, y camiones para algún servicio público que terminan en potreros). Pero la diferencia ahora es que es a nivel nacional y todo lo que eso conlleva.

El Petro alcalde redujo en una tercera parte el problema del hambre en Bogotá y eso es buenísimo, y algo parecido está haciendo en el país, pero ¿a qué precio? un poquito caro, descuadernando el país sin entender que eso le está sepultando cualquier oportunidad a alguien de la izquierda para 2026. Es tan megalómano que parece que pensara como el rey Luis XIV de Francia en 1655 cuando dijo: después de mi…el diluvio.

A no ser que Benedetti ponga candidato para las elecciones 2026 (como ya nos lo hizo saber que era uno de sus objetivos) y nos toque votar por Iván Cepeda que es un excelente hombre, humanista, etc., pero no nos digamos mentiras, tiene más carisma el celador de una funeraria. ¿O ustedes se lo imaginan echando discurso en plaza pública? Y ni hablar de la Corcho desbaratando lo poco que hizo Petro -si gana- porque ella sería “de las nuevas feminidades progresistas “y bla bla bla.

Solo nos queda entonces, la maldita pregunta de aquí a elecciones: ¿si no es Petro, entonces quien de la izquierda?

Amanecerá y veremos, dijo el ciego.

