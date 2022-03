Afectaciones del conflicto Rusia-Ucrania en la ganadería colombiana

Por: Jesús Mora |

marzo 04, 2022

En estos días, el presidente ejecutivo de Fedegan, José Félix Lafaurie en medio de una entrevista radial en el programa, La hora de la verdad, señaló las verdaderas implicaciones que tiene para la economía y en especial, para el sector ganadero colombiano, el estallido del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. A sabiendas de que Rusia es el principal mercado internacional que demanda carne colombiana.

Lafaurie destacó que el año pasado a Rusia fueron enviadas más de 15 mil toneladas de carne, por un valor total de $ 64 millones de dólares.

Cifra que posiblemente este año será cero a causa de las sanciones que afectarán drásticamente a esta nación, pero que también golpearán duro al clúster ganadero, pues además de la carne, Moscú también compraba derivados lácteos, por una cifra nada despreciable de 5 millones de dólares.

“la desconexión de la plataforma de transacciones electrónicas. las circunstancias para el gobierno y para el pueblo ruso, van hacer ser muy duras, pero no dejan de ser menos duras, especialmente para sus aliados comerciales”.

En el paquete de sanciones económicas que le ha interpuesto la comunidad internacional a Rusia, por la invasión a Ucrania, está la desconexión y bloqueo del sistema Swift, por tanto, las personas o empresas de ese país no pueden realizar ninguna transición económica, no pueden abrir cartas de crédito, inhabilitando los pagos o cobros internacionales. por consiguiente, no existe posibilidad de exportación de carne colombiana, ni de ningún país de occidente a Rusia.

El dirigente de Fedegan aprovechó el espacio, para enviarle un mensaje al gobierno nacional, en relación a las coyunturas diplomáticas que sostiene Colombia con Estados Unidos y en especial, el tratado de libre comercio que tienen ambas naciones. “han pasado 16 años desde que se firmó el TLC, pero a la fecha, ni un kilo de carne hemos puesto en los Estados Unidos”

Con esta anotación, Lafaurie hace el llamamiento para que el gobierno nacional, abogue por la apertura del mercado norteamericano, y sea este una salida eficaz y precisa a la crisis que se le genera al sector ganadero, tras el cierre del mercado ruso.