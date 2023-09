Adriana Tono de presentadora en RCN al 1, 2 y 3

.Publicidad.

En el año 2002, el canal RCN sumó a su filas de presentadoras a dos mujeres que serían una gran sorpresa. Una de ellas era Claudia Bahamón, quién hoy sigue brillando en el canal, y por el otro lado, se encontraba la rebelde Adriana Tono. Procedente de Cartagena y desconocida por todos, la presentadora se ganó el corazón de los colombianos, pero su talento fue tan grande que no se quedó en Nuestra Tele y salió de ahí para estar en otros canales del país. Desde entonces, el nombre de la mujer empezó a ser reconocido y varias frases suyas se quedaron grabadas. Poco se ha conocido sobre la vida privada de la cartagenera, aunque su historia en los medios, es mucha. Ahora es presentadora del Canal Uno.

La infancia de Adriana Tono

Adriana nació en Cartagena en 1977 y no nació en cualquier familia, es hija de Pedro Rafael Tono y de Marta Elena Vélez de La Espriella. Familia prominente que no escatimó en absoluto para darle a su hija una excelente educación. Sus estudios los realizó en el Colegio Jorge Washington. Allí mismo los terminó sobre la década de los 90 y no se frenó, pues la cartagenera tuvo la oportunidad de darse un lujo que no muchos se dan. Partió de Colombia a Francia, a París exactamente. Sus objetivos eran claros: allí estudiaría francés y también se empezaría a formar como cantante. Regresó tras este tiempo fuera del país y esta vez para establecerse en la capital.

Aquí no perdió el tiempo y siguió el camino que había llevado. Comenzó sus estudios en la Universidad Javeriana, en la carrera de Psicología, pero no solo se dedicó a la cátedra universitaria. La mujer alternaba sus estudios junto con clases de actuación y expresión oral. Además, supo sacarle provecho a esa belleza que siempre la ha caracterizado. En algunas ocasiones, Adriana Tono también realizaba uno que otro trabajo como modelo. Solo tiempo después, a la mujer se le abrirán las puertas soñadas por muchos. No solo su físico, sino también su talento la llevarían a ser presentadora, una que a día de hoy sigue siendo reconocida y recordada en el país.

Así inició la cartagenera como presentadora en RCN

Para nadie es un secreto que desde el canal RCN han surgido un sinnúmero de presentadoras talentosas. Nombres que ahora hacen parte de otros canales y algunos se mantienen. Como es el caso de Claudia Bahamón, quien no ingresó sola al canal. En 2002, la famosa Catalina Aristizábal dejó su puesto en Nuestra Tele. Ella era una de las principales presentadoras de farándula de allí. Es por eso que, decidieron buscar dos rostros nuevos. Fue entonces cuando RCN se fijó en una joven de Cartagena y otra de Neiva. Y entonces se juntaron Adriana Tono, Claudia Bahamón y Andrea Serna, quien ya tenía un tiempo de experiencia.

El nombre de estas dos caras desconocidas empezó a ganar popularidad. El carisma de ambas y su talento era indiscutible. De su paso por el canal quedaron frases como "Quedamos a tono" o el famoso "Hola, hola". Sin embargo, los rumores comenzaron y había quienes aseguraban que la relación entre Adriana Tono y Claudia Bahamón no era muy buena. Además de otros rumores que quisieron empañar la carrera de la cartagenera, que había arrancado con pie derecho. Los chismes no pasaron y la mujer tuvo otro reto importante para su carrera. Su capacidad había llamado la atención del gran rival de RCN y daría un gran salto.

Los cambios en la carrera de Adriana Tono y es presentadora del Canal Uno

Tras algunos años brillando en RCN como presentadora de entretenimiento, logró llamar la atención de muchos. Fue así como el canal de los Santo Domingo no perdió el tiempo y se convirtió en el tema de aquel entonces. Todos hablaban del gran cambio que había hecho Adriana Tono. Pasó de Nuestra Tele a Caracol Televisión, y todos estaban sorprendidos con ello, pero este cambio también incluiría un cambio de look. En Caracol estuvo por un largo periodo de tiempo. Fueron más de 5 años los que estuvo haciendo parte del canal. Eso sí, tuvo sus tiempos en los que decidió dejar a un lado las cámaras.

Y es que, Adriana Tono nunca desechó la idea de perseguir sus otros sueños. Si bien había estado dedicada a ser presentadora, la música era otro de sus sueños. Es por eso que en ocasiones se tomaba tiempo para dedicarse a estos proyectos. Tenía su talento, venía de una familia de músicos, pero este aspecto de su vida no despegó como otros. Luego de trabajar varios años con Caracol, una nueva propuesta llegaría a su vida. La querían para ser presentadora del Canal Uno, de la mano de Yamid Amat. Allí, Adriana Tono se encargó de presentar "Uno, dos, tres". Hoy, sigue siendo parte del canal.

La vida privada de la reconocida presentadora del Canal Uno

Si bien es una figura pública, es poco lo que se sabe sobre la vida privada de la presentadora del Canal Uno. Este aspecto de ella es tan hermético que ni redes sociales tiene Adriana Tono para que la gente se conecte con ella. Incluso, su matrimonio fue de bajo perfil. Aunque tuvo invitados de la farándula, la mujer lo mantuvo como el resto de cosas de su vida, fuera de las pantallas. Hoy en día ya no luce tan rebelde como en el 2000, pero el talento y profesionalismo, siguen siendo parte de ella. Sin duda alguna, una de las mujeres más talentosas al frente de la presentación en televisión que ha tenido el país.

