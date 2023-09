El empresario dueño de 12 de los restaurantes más exóticos de Bogotá

Jairo Palacios quiere que sus clientes no solo coman bien, sino que vivan una experiencia rodeada de extravagancias en el ambiente y en la presentación de los platos

El grupo Seratta es la famosa compañía que inauguró el complejo gastronómico más grande de Latinoamérica con 3.000 metros cuadrados. Este grupo se ha caracterizado por crear restaurantes que responden a las necesidades de los comensales en la actualidad. Lugares ‘instagrameables’ y con experiencias sensoriales en todo el sentido de la palabra. Incluso, tienen uno de los restaurantes más caro del país que se ha hecho tan famoso que para reservar hay una fila de espera de hasta tres meses. Conozca al dueño de Frenessí.

Frenessí, es un restaurante lujoso y caro pero sorprendería saber lo que es: una habitación blanca con una única mesa, 14 puestos y el precio por persona ronda los $600.000. La experiencia casi mágica incluye cambios de temperatura, pantallas, atención de lujo y una mezcla de realidad con virtualidad. Es tan completo que recorre diferentes lugares como el ártico y el espacio.

El dueño de este exitoso grupo y quien ha concebido estas experiencias gastronómicas que van a otro nivel es un hombre de 30 años, Jairo Palacios, un empresario bogotano que contó a la revista Forbes cuál es el secreto de su éxito, sus futuros proyectos y la historia de su empresa. Aparte de Frenessí, cuenta con otros 11 restaurantes en la capital.

El esmero que pone en su negocio es porque quiere convertir a Bogotá en uno de los destinos gastronómicos del mundo. Nueva York, París y Lima son algunas de las ciudades que ya tienen el título. En consecuencia, inauguró el complejo gastronómico más grande de Latinoamérica ubicado en el Centro Comercial Atlantis de Bogotá.

Según contó Palacios, espera recibir 5.000 visitantes los fines de semana, “Queremos que sea un gran mercadillo y un punto de referencia del turismo en la ciudad. También tendremos retails de charcutería, panadería, entre otros”. Según su análisis de mercado, al menos el 25 % de los visitantes serían extranjeros, circunstancia que se repite en sus otros restaurantes, incluso, en Frenessí esta cifra alcanza el 90 %.

Jairo Palacios no es chef ni mucho menos, pero conoce a la perfección el negocio de la gastronomía. Egresado de mercadeo y logística, a los 24 años ya estaba inaugurando su primer restaurante. “Siempre fui muy cercano a la gastronomía porque me apasiona, he aprendido mucho en el proceso. Puse en marcha este concepto de restaurantes experienciales basado en la neurociencia del consumidor y hasta la fecha sigue siendo un enfoque exitoso”, contó a Forbes.

Aunque le presta mucha atención a los platos y la calidad de la comida, por supuesto, Palacios cree que este tipo de negocio se basa también en el neuromarketing, leerle la mente al cliente y darle justo la experiencia que quiere vivir acompañándolo con el contexto digital que se ha tomado el mundo.

Otra de sus tácticas es el voz a voz, gracias a plataformas como Instagram y TikTok, los influencers han contado cómo es vivir la experiencia de sus restaurantes y esto ha traído nuevos clientes entusiasmados por las buenas referencias que vieron en Internet. En 2019 tenía 2 establecimientos y gracias a esto, ya tiene 12.

No obstante, la propuesta gastronómica también es su fuerte y está decidido a tener los mejores cocineros posibles, tanto así que en su equipo están los españoles Félix Jiménez y Rubén Trincado, ambos estrella Michelin y en dos ocasiones, soles Repsol.

Un hombre que con 30 años de edad ya está escribiendo historia en la gastronomía colombiana llevándola a otros niveles. No se necesita ser un chef para innovar en este mercado, sino ser un visionario. Incluso, llevó franquicias de Frenessí a Miami y Buenos Aires. Esta es una buena noticia para la compañía, para el país y se auguran muchos éxitos más.

